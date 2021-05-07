Чокой: к концу года мы должны достичь вакцинации 70% населения Молдовы

Врио премьер-министра Аурелиу Чокой призвал примаров Молдовы приложить все усилия для организации большего количества пунктов вакцинации в районных центрах, а также на предприятиях с большим количеством сотрудников. Цель властей – достигнуть уровня иммунизации 70% населения к концу года.

Такое заявление сделал Чокой во время рабочей онлайн-встречи примаров страны с участием представителей Минздрава, Национального центра общественного здоровья, а также экспертов Национального комитета иммунизации и Всемирной организации здравоохранения.

На встрече обсуждался скорейший запуск третьего этапа вакцинирования, в котором должны оказать поддержку представители местных органов власти.

"Мы намерены расширить сеть по всей Молдове, чтобы охватить как можно больше территорий и значительно увеличить количество ежедневно вакцинируемых граждан. Если нам это удастся, я очень надеюсь, что через 3-4 месяца мы сможем вакцинировать столько людей, что сможем приблизиться к необходимому порогу национальной иммунизации", – отметил Чокой.

Как отметили в пресс-службе правительства, со дня начала кампании иммунизации 2 марта 2021 года было использовано более 165 тысяч доз вакцины, также 20 302 человека уже прошли полный курс вакцинации. Это порядка 4% от всего населения республики. Также вакцинировано порядка 80% медперсонала страны.

Госсекретарь Минздрава Денис Чернеля уточнил, что уже после первого этапа уровень инфицирования среди вакцинированного медицинского персонала снизился на 85%.

При этом количество людей, признанных уязвимыми и включенных в первый и второй этапы вакцинации, составляет более 800 тысяч.

"Вакцинация этих людей является приоритетной. В ближайшее время планируем запустить третий этап. Минздрав прилагает все усилия, чтобы обеспечить страну необходимыми запасами прививок. На следующей неделе будет запущена электронная платформа, которая позволит составлять онлайн-график", – добавил Чернеля.

Всего Молдова получила 684 970 доз вакцины против COVID-19, из которых 266 400 – AstraZeneca, 24 570 – Pfizer, 142 000 – "Спутник V", 2 тысячи Sinopharm (полученные от ОАЭ), 150 000 – Sinopharm (от Китая) и 100 000 доз вакцины Sinovac.

Власти заверяют, что все это препараты высокого качества, они эффективны и разрешены к применению на территории страны. 70% от общего количества полученных вакцин было распределено по территории страны.