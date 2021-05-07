Мэрия Кишинёва решила начать третий этап вакцинации от коронавируса

Столичная мэрия решила начать третий этап иммунизации. По данным учреждения, в Кишиневе за последние два дня число желающих привиться почти утроилось - с 1300 до 3500 человек. В центры вакцинации выстроились очереди. Многие не относятся к первой или второй категории граждан, которым должны сделать укол в соответствии с Национальным планом иммунизации. Однако ждать люди не хотят.

"Чем быстрее привьемся, тем быстрее избавимся от этой болезни. Я поняла, что могут прийти и люди из третьей группы - те, у кого нет сопутствующих заболеваний и кто не находится "на передовой".

"Все должны вакцинироваться. Пока не будут привиты 70% населения, пандемия будет продолжаться".

"Мы подошли, кто-то из стоящих в очереди составил список. Нам сделали прививку Спутником. Кто захотел, тот пошел".

Власти объясняют, что решение начать третий этап вакцинации в столице было принято после многочисленных обращений.

"На уровне административно-территориальных единиц местные комиссии могут принять во внимание, что начался третий этап. Так мы и поступили в Кишиневе, в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения. Имея такой запас или резерв вакцин, сегодня мы начали принимать население в медучреждениях Кишинева по запросу", - сообщил замглавы Управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка.

В настоящее время хотя бы одну дозу вакцины получили 6% жителей столицы.