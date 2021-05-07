Новые тарифы в Агентстве госуслуг: цены выросли в два, а то и в три раза

Документы от Агентства госуслуг обойдутся дороже, чем раньше. Некоторые тарифы выросли в два-три раза. И это после того, как в конце прошлого года правительство одобрило новую методологию подсчёта, которую должны были вводить постепенно.

С 4 мая подорожали кадастровые услуги и выдача документов гражданского состояния. Тариф на выдачу выписки из Реестра недвижимости увеличился с 51 до 130 леев. За первичную регистрацию участка надо будет заплатить 130 леев вместо 57 леев. Втрое дороже обойдется и первичная регистрация изолированного помещения - 150 леев. В три раза подорожал и тариф на внесение изменений в Реестр недвижимого имущества.

Справка о гражданском положении стоит 80 леев вместо 40. А за выдачу дубликата для документа о гражданском состоянии придется выложить 120 леев вместо 25, как это было ранее.

С 1 июля вступят в силу и новые тарифы на выдачу документов, удостоверяющих личность. Сейчас выдача электронного удостоверения личности в пятидневный срок стоит 1230 леев, а с середины лета цена возрастет до 1310. За получение нового вкладыша придется заплатить до 200 леев вместо 100.

Проект был принят правительством 22 декабря 2020 года. В нём отмечается, что тарифы за услуги для граждан страны, пересматриваются раз в три года. Их размер зависит от зарплат работников ведомства, а также от стоимости расходных материалов и услуг.