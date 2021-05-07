Долгая реабилитация: многим пациентам приходится лечить не только COVID-19, но и его последствия

Ожидают очереди несколько дней. В то время как отделения для пациентов с COVID-19 понемногу пустеют, переполненными оказываются секции для реабилитации. Чаще всего в ней нуждаются те, кто заразился новыми штаммами коронавируса. Полное восстановление может затянуться и на полгода.

Пациенты попадают в медучреждения не только с воспалением легких, но и расстройствами нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. 28-летняя Кристина Конюк переболела COVID-19 несколько недель назад. У нее началась пневмония. Легкие были поражены на 15%. Сейчас у девушки фиброз: "Я работаю в спортивной сфере, и конечно, мне теперь намного сложнее дышать, даже когда говорю или просто двигаюсь, трудно дышать".

Кроме того, Кристина говорит, что пережитый во время болезни стресс сказался на ее психоэмоциональном состоянии: "Мучают головные боли, тревожное состояние, меня все раздражало, я была на грани нервного срыва и только после приема витаминов и успокоительных я стала понемногу восстанавливаться".

А у некоторых знакомых девушки начались проблемы с пищеварением. И врачи подтверждают, что зачастую вирус поражает нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.

"Чаще всего осложнения после COVID-19 затрагивают мозг, поджелудочную железу и кишечник, и давайте не будем забывать о дыхательной системе, о легких", - отмечает семейный врач Виорика Сорбала.

У некоторых переболевших людей обнаруживается диабет. Специалисты объясняют это тем, что новый коронавирус может активировать ген, отвечающий за предрасположенность к этой патологии: "У нас есть пациенты, у которых болезнь затронула не только легкие, но и кишечный тракт, с тяжелым дисбактериозом, сердечной недостаточностью, и в этих случаях это настоящая проблема".

Согласно данным исследования, проведенного в США, Великобритании и Швеции, около 15% пациентов, переболевших в легкой форме, восстанавливаются тяжелее. В течение полугода они могут страдать от головных болей, проблем со зрением, усталости и одышки.