ПКРМ проведет консультации с ПСРМ, чтобы создать избирательный блок

Руководство Партии коммунистов проведет консультации с Партией социалистов для создания избирательного блока, который примет участие в досрочных парламентских выборах 11 июля этого года. Соответствующее решение было принято вчера, 6 мая, Политисполкомом ЦК ПКРМ, передает IPN.

„ПКРМ и руководство партии остается на прежних позициях по оценке деятельности ПСРМ и ее председателя Игоря Додона. Тем не менее, мы не можем недооценивать риски для Молдовы, связанные с предстоящими досрочными выборами Парламента Республики Молдова”,- говорится в пресс-релизе ПКРМ.

По словам коммунистов, „по завершению консультаций с представителями ПСРМ по созданию избирательного блока для участия в парламентских выборах 11 июля 2021 года, Политисполком отмечает, что в сложившейся политической ситуации в стране, существуют реальные угрозы прихода к власти, в результате досрочных парламентских выборов, правых унионистских сил, что ставит под угрозу независимость и суверенитет Молдовы, государственность страны”.

Согласно сообщению, председателю ПКРМ Владимиру Воронину и секретарям ЦК ПКРМ поручено продолжить консультации с представителями ПСРМ о создании избирательного блока, с „учетом интересов ПКРМ”. В то же время секретарю ЦК ПКРМ Олегу Рейдману поручено подготовить документы по созданию избирательного блока с ПСРМ по итогам консультаций. Секретарю ЦК ПКРМ Константину Старышу поручено подготовить к Пленуму ЦК аргументированную позицию Исполкома ЦК ПКРМ по созданию избирательного блока с ПСРМ.