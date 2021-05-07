Налоговая служба сообщила, какие льготы перестали действовать после отмены чрезвычайного положения

После отмены чрезвычайного положения перестали действовать некоторые льготы, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы (ГНС), опубликованном на сайте ведомства сегодня, 6 мая. Таким образом, отменяются положения о продлении Программы субсидирования процентов по кредитам на январь-май 2021 года, а также Программы возмещения НДС на январь-май 2021 года предприятиям, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде.

В этом контексте в ведомстве уточнили, что решения о возмещении НДС/субсидировании процентов по банковским и/или небанковским кредитам, которые были приняты до вынесения вышеупомянутого решения Конституционного суда, в том числе 28 апреля 2021 г., будут исполняться в установленном порядке. Что касается заявок на возмещение НДС и субсидирование процентов по банковским и/или небанковским кредитам, по которым на 28 апреля с. г. не были приняты соответствующие решения, они удовлетворены не будут. А заявки, поданные после 28 апреля 2021 года, не будут рассматриваться.

Также больше не действует положение, разрешающее продление срока подачи налоговой отчетности и срока урегулирования налоговых обязательств, а заявки налогоплательщиков, поданные по этому поводу, рассматриваться не будут.

Аналогичным образом отменяется мораторий на плановый государственный контроль экономических агентов на местах, ранее установленный до 30 мая 2021 года.

Кроме того, отменяется освобождение от подоходного налога, обязательных взносов государственного социального страхования, подлежащих уплате работодателем, взносов обязательного медицинского страхования в виде процентных взносов, подлежащих уплате работником и, соответственно, вычетов в целях налогообложения, произведенных в случае закупки работодателем вакцины и услуг по вакцинации работников от COVID-19.