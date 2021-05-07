Реницэ: Вручив кулек Додону, Плахотнюк и Яралов написали жалобу в прокуратуру

Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и Сергей Яралов, один из ее советников, сообщили в прокуратуру о знаменитом "деле кулька", переданному Игорю Додону.

Об этом заявил депутат Юрие Реницэ в эфире передачи "Cutia Neagră" на телеканале TV8.

Другой гость передачи, бывший член Демократической партии Владимир Чеботарь, подтвердил информацию, заявив, что он знал о доносе Плахотнюка еще с того момента, как тот обратился в прокуратуру, поскольку тогда эту информацию обсуждали в команде ДПМ.

Реницэ также сообщил, что на данный момент дело находится в Апелляционной палате, куда он обратился после того, как суд не стал отменять постановление прокурора о невозбуждении уголовного дела по данному факту.

"Прокурор Стояногло сказал, что эти видеозаписи не являются правовым основанием для возбуждения дела. Я подал в суд на Додона, был на семи слушаниях. Суд сектора Чеканы постановил, что нет оснований для отмены постановления прокуратуры о невозбуждении уголовного дела. Я обратился в Апелляционную палату. Сегодня дело «кулька» находится на рассмотрении Апелляционной палаты», - сказал Юрий Реницэ.

В связи с этим депутат Реницэ подчеркнул, что у него "есть письменные показания в оригинале от Плахотнюка и Яралова", отметив, что по данному делу их заслушивали.

«9 июня 2019 года были заслушаны и Додон, и Яралов, и Плахотнюк. Я не знаю, как их допрашивали. Яралов и Плахотнюк подтвердили, что деньги были. Додон отрицал, что получал их», - добавил Реницэ.

Бывший депутат ДПМ Владимир Чеботарь заявил, что знает о доносе экс-лидера ДПМ: «Уже на следующий день мы со всей командой узнали о том, что произошло. Плахотнюк сказал нам, что давал объяснения и собирается дать дополнительные объяснения. Я не могу вспомнить точно детали, могу вас заверить, что мы позаботились о том, чтобы дипломатические миссии знали о кульке. И большинство лидеров, которые обнимали Додона, должны знать, что они обнимали человека, получившего кулек», - сказал Чеботарь, имея в виду альянс ПСРМ и ACUM, созданный в 2019 году.

«Насколько я помню, тогда в ДПМ обсуждали, что приехала прокуратура и изъяла все материалы, связанные с этим эпизодом», - добавил Чеботарь.