Игорь Волницкий: Можно ожидать большого влияния на результат июльских парламентских выборов...

Можно ожидать большого влияния на результат июльских парламентских выборов, с точки зрения участия диаспоры в голосовании. Об этом заявил политолог Игорь Волницкий, передает ТРИБУНА.

Эксперт в интервью для Europa Liberă подчеркнул, что голосование диаспоры сыграло существенную роль как на предыдущих президентских выборах, так в предвыборных гонках, проходивших ранее.

«В целом, диаспора, как электоральный фактор, росла от выборов к выборам с 2009 года. Если мы вспомним тот год, 2009 год, золотой голос, позволивший демократическим партиям отстранить коммунистов от абсолютной власти в Молдове, спустя восемь с лишним лет, принадлежал диаспоре. Начиная с тех выборов в 2009 году, на самом деле тогда у нас было две предвыборные гонки, 5 апреля, и 29 июля, досрочные выборы, с того года роль диаспоры неуклонно росла, и президентские выборы показали роль наших граждан за рубежом, принявших участие в голосовании. Также можно ожидать большого влияния на результат парламентских выборов в июле этого года, с точки зрения участия в голосовании граждан из диаспоры», – сказал политолог.

Игорь Волницкий заявил, что «это действительно так, и я считаю, что Молдова – это уникальный случай, если не во всем мире, то по крайней мере на европейском уровне. В котором диаспора может сыграть такую важную роль». «Везде диаспора играет важную роль, в Румынии важно голосование диаспоры и в других странах, но я не думаю, что оно более важно и значимо, чем в Республике Молдова.

Но необходимо понимать, что, когда мы говорим о диаспоре, мы не должны допускать искажения центральной электоральной картины в стране, и когда мы составляем списки избирателей, мы должны видеть какова доля диаспоры, но мы также должны учитывать реальную ситуацию в каждом населённом пункте Республики Молдова. Так как, по моему мнению, может и субъективному, работа над составлением списков избирателей ведется не так эффективно, как следовало бы», – заключил эксперт.

Кристина Гурез