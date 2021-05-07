За годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90 процентов евреев и две трети цыган.

В 1941 году с началом военных действий в республики СССР было эвакуировано 300 тысяч человек.

С приходом немцев и румын 47 247 жителей вывезли на принудительные работы в Германию.

От голода и болезней только за первые два года румынской власти погибло около 200 тысяч человек.

Более 20 тысяч жителей были призваны в румынскую армию, из них 5000 погибло. После Ясско-Кишинёвской операции в Красную армию мобилизовали 256 800 жителей, из которых в 1944-1945 годах погибло 40 592 человека.

Еще до войны бессарабцы массово эмигрировали в Западную Европу и Латинскую Америку, по некоторым данным, с 1922 по 1930 год Бессарабию покинули 300 тысяч жителей. По данным министерства труда Румынии, только в 1925 году из Бессарабии эмигрировало 12 240 человек.

К 1930 году в Румынию уехало 75 292 уроженца Бессарабии.

Более 50 тысяч участников Хотинского восстания ушли за Днестр в 1919 году, неизвестное число участников Бендерского восстания последовало их примеру. В 1924 году было создано «Общество бессарабцев», ячейки которого действовали в Москве, Ленинграде, Ташкенте, Одессе, Баку и в МССР.

Добавим, что Антонеску планировал массовые депортации из Бессарабии всех нерумын и передачу румынам конфискованных у них активов. Планировалось выселить всех гагаузов. Эта идея еще до войны стала официальной политикой румынского государства, но реализовать ее успели только применительно к болгарам (их в 1940 году депортировали из Румынии в количестве 77 тысяч).