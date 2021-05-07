Додон направил официальное письмо Воронину: Страна в опасности

Игорь Додон направил официальное письмо Владимиру Воронину с предложением создать избирательный блок для досрочных парламентских выборов.

Об этом лидер ПСРМ заявил в своей еженедельной передаче «Игорь Додон. Президент отвечает», сообщает unimedia.info

«Страна в опасности, поэтому все истинные патриоты, все государственные деятели должны объединить усилия для защиты Республики Молдова. ПСРМ направила официальное письмо, подписанное мной г-ну Воронину с предложением создать избирательный блок.

Мы готовы. Нужно оставить все, что было в прошлом, и поставить интересы государства и его граждан на первое место. Воронин много говорил обо мне, он нас критиковал, мы критиковали его, но когда речь идет об интересах государства, страны, граждан, давайте отложим все в сторону и спасем страну», - сказал Игорь Додон.

«В любом случае, на следующей неделе мы пойдем регистрироваться в качестве конкурента на выборах, есть два варианта: либо избирательный блок (коммунисты-социалисты), либо отдельно ПСРМ», - сказал Додон.

Напомним, что в четверг, 6 мая, коммунисты заявили о готовности сформировать единый избирательный блок с ПСРМ. Владимир Воронин и секретарь ЦК партии Олег Рейдман продолжат консультации с социалистами по этому вопросу.