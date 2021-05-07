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Общество
Видео: Майя Санду вакцинировалась против коронавируса
07.05.2021

Президент Молдовы Майя Санду вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

Первую дозу вакцины Санду получила в поликлинике Госканцелярии, находящейся на улице 31 августа 1989 года в Кишиневе.

В конце апреля президент заявляла, что намерена вакцинироваться AstraZeneca, но сделает это, когда прививочная кампания стартует для всех граждан страны.

"Я прошу Минздрав открыть процесс вакцинации для всех, запустить платформу, где люди смогут записаться, и все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать. Потому что не будет этой проблемы – отсутствия вакцины. В ближайшие дни, повторю, завершим переговоры и сможем получить достаточный объем вакцины", – заявила тогда Санду.


 
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