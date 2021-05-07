Кто разделяет общество?

„В преддверии 9 мая полезно напомнить, что историческую память нужно поддерживать с большой осторожностью, без усечения событий. В противном случае рискуем упустить из виду причинно-следственные связи между многими событиями и стать жертвами пропагандистских толкований, используемых хитрыми политиками…”

Противопоставление Дня Европы и Дня победы

Согласно ст. 111 Трудового кодекса Республики Молдова, нерабочими праздничными днями в равной степени считается 9 мая - День победы и празднование героев, павших за независимость Родины и 9 мая – День Европы. Нет причин, по которым эти два праздника не могут быть отмечены одновременно. К сожалению, в Республике Молдова есть политические силы, которые, воленс ноленс, своими действиями, натравливают граждан друг против друга и способствуют расколу общества. Среди них можно назвать Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), представитель которой несколько месяцев назад заявил, что „будет настаивать на том, чтобы 8 мая отмечался День Европы, а 9 мая - только День победы”. Более того, озвученное намерение стало программной целью ПСРМ, закрепленной в новой программе формирования: „Наша страна тесно связана с событиями одной из самых страшных войн в истории человечества. Наш народ победил. Победа в войне является прямой частью нашей национальной идентичности. Мы настаиваем на праздновании Дня победы 9 мая и годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков 24 августа”.

Без сомнений, ПСРМ вправе интерпретировать исторические события, как считает нужным. Однако мы не должны позволять ей экстраполировать собственное восприятие исторической памяти Великой Отечественной войны на всю страну. В Республике Молдова многие граждане задаются вопросом, почему делается разграничение между сохранением исторической памяти о Великой отечественной войне от памяти о Второй мировой войне? Ответ очевиден - потому что началу Второй мировой войны предшествовало подписанию Пакта Риббентропа-Молотова, в котором два тоталитарных режима разделили сферы влияния в Европе, один из которых выразил интерес к Бессарабии.

Те, кто ссылается на историческую память, должны признать, что она цениться только в том случае, если представлена без усечения. Этот подход поможет им понять, почему 9 мая был выбран в качестве Дня Европы. Это просто - капитуляция нацистских немцев положила начало объединенной Европы, которая поставила перед собой целью сотрудничество европейских наций в качестве средства против возможных кровавых конфликтов. Та же историческая память напоминает нам, что для ряда европейских стран День 9 мая означал почти полувековую замену одного тоталитарного режима на другой. Доказательствами в этом отношении служат следующие события: в Берлине 1953 года; в Венгрии 1953 года; в Чехословакии 1968 года; в Польше 1981 года. После падения тоталитарных коммунистических режимов в 1991 году, страны Центральной Европы выбрали свободно и самостоятельно вступление в Европейский союз (ЕС). Что касается нас, после подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации Республика Молдова-ЕС, граждане нашей страны имеют возможность праздновать и День Европы, питая надежды на то, что придет время, когда и мы сможем полностью интегрироваться в ЕС.

Причина усечения исторической памяти

Никто не сомневается в том, что победа над нацизмом должна быть отмечена, если хотим избежать в будущем кошмара, через которого прошло человечество во время Второй мировую войну. Тем не менее, было бы хорошо не превращать победу над нацизмом в пропагандистскую кампанию, проводимую круглосуточно. Именно это происходит в России, и можно предположить, что принадлежность некоторых представителей ПСРМ к российскому империалистическому фронту заставляет их вовлекать формирование в пропагандистский водоворот. Первым показателем в этом отношении является отсечение отечественной войны из контекста Второй мировой войны. Любопытно констатировать, что ПСРМ настаивает на том, что этот процесс является четкой составляющей нашей национальной идентичности. Странное утверждение, если учесть, что очень многие простые граждане были вынуждены бороться со стороны обеих воюющих сторон во время отечественной войны. Или, может быть, ПСРМ считает, что наша идентичность начала укрепляться после реализации положений дополнительного протокола к Пакту Риббентропа-Молотова? Если это так, то наша идентичность должна быть отмечена всеми событиями, которые произошли с начала Второй мировой войны, в том числе:

вступление СССР во Вторую мировую войну с нападением 17 сентября 1939 года на Польшу. Эта атака произошла по просьбе нацистской Германии, переданной дипломатическими путями: „мы с нетерпением ждем разгрома польской армии в течение нескольких недель. Затем мы будем держать под военным контролем территорию, которая была идентифицирована в Москве как сфера немецких интересов. Пожалуйста, немедленно обсудите это с Молотовом и выясните, не считает ли Советский Союз желательным, чтобы российские вооруженные силы своевременно начали действовать против польских вооруженных сил в сфере российских интересов и, в свою очередь, заняли эту территорию. По нашему мнению, это было бы не только облегчением для нас, но и соответствовало бы духу московских соглашений и советских интересов”. СССР оказался очень восприимчивым к этой просьбе, и через 2 недели выполнил ее, когда более 4 тыс. танков и 600 тыс. советских солдат вторглись в Польшу;

продолжение захвата территорий из сферы советского влияния путем нападения 30 ноября 1939 года на Финляндию, а затем исключения СССР из Лиги Наций;

оккупация в 1940 году трех прибалтийских государств и Бессарабии в соответствии с секретным протоколом Пакта Риббентропа-Молотова и др.

Но это еще не все, историческая память сохранила, в том числе, визит 12 - 13 ноября 1940 года главы правительства СССР Вячеслава Молотова в Берлин. Тогда был спланирован план разделения всего мира. План провалился из-за непоколебимых амбиций партнеров. СССР хотел богатые нефтью территории Ближнего Востока, а не те, которые предлагали нацисты. Последние разозлились, потому что им нужны были важные пространства, они также жаждали богатые нефтью территории. Недоразумение привело к охлаждению отношений между воинственными партнерами, а затем последующей конфронтации двух тоталитарных режимов. Историческая память показывает нам, как партнеры стали смертельными врагами после того, как не договорились относительно разделения сфер влияния во всем мире. Отсюда можно понять причины, по которым пропагандисты предпочитают говорить исключительно о Великой отечественной войне, а не о Второй мировой войне, которую диктаторы начали вместе, рука об руку, согласно положениям плана Риббентропа-Молотова по разделению сфер влияния.

Выводы

В преддверии 9 мая полезно напомнить, что историческую память нужно поддерживать с большой осторожностью, без усечения событий. В противном случае рискуем упустить из виду причинно-следственные связи между многими событиями и стать жертвами пропагандистских толкований, используемых хитрыми политиками.

Нет будущего без понимания прошлого. Если смотреть в прошлое, то для укрепления исторической памяти и недопущения разногласий и расколов в обществе, граждане обязаны отмечать 9 мая День победы над нацистским бесчеловечным режимом, в частности, отдавать дань уважения воинам, погибшим на полях сражений в войне, спровоцированной тоталитарными режимами.

Если смотреть в будущее, то мы должны заботиться о нашей идентичности, очистить ее от пропаганды. В связи с этим важно отмечать 9 мая День Европы, той Европы, которая решила быть единой и в которую мы хотим интегрировать Республику Молдова.