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В Приднестровье ветеранам войны выделили по 1000 долларов к 9 мая
07.05.2021

В Приднестровье ветеранам войны администрация холдинга "Шериф" выделила пособие по 1000 долларов к празднику 9 мая.

По данным телеканала ТСВ, всего к 1 апреля 2021 г. в регионе проживало 90 ветеранов. Из них 71 - участники боевых действий 1941-1945 гг. При этом 14 инвалиды, которые получили ранения на полях сражений.

Лишь три ветерана смогут присутствовать на трибуне для почетных гостей на параде, который пройдет в День Победы на центральной площади Тирасполя.

Всех остальных поздравят передвижные творческие бригады.


 
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