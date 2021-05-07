В Приднестровье ветеранам войны выделили по 1000 долларов к 9 мая

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В Приднестровье ветеранам войны администрация холдинга "Шериф" выделила пособие по 1000 долларов к празднику 9 мая.
По данным телеканала ТСВ, всего к 1 апреля 2021 г. в регионе проживало 90 ветеранов. Из них 71 - участники боевых действий 1941-1945 гг. При этом 14 инвалиды, которые получили ранения на полях сражений.
Лишь три ветерана смогут присутствовать на трибуне для почетных гостей на параде, который пройдет в День Победы на центральной площади Тирасполя.
Всех остальных поздравят передвижные творческие бригады.
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