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Реницэ опубликовал отрывок из протоколов допроса Плахотнюка и Яралова
08.05.2021

После того как в Генпрокуратуре (ГП) заявили, что не получали никаких уведомлений от Плахотнюка и Яралова по факту передачи денег Игорю Додону, Реницэ опубликовал документ, подтверждающий его слова и опровергающий заявления ГП.

Депутат Платформы DA Юрий Реницэ опубликовал фрагменты из протоколов допроса Плахотнюка и Яралова в Антикоррупционной прокуратуре по знаменитому "делу кулька", передает tv8.md

В ходе передачи он рассказал, что 9 июня 2019 года были заслушаны и Додон, и Яралов, и Плахотнюк. По словам Реницэ, Яралов и Плахотнюк подтвердили, что деньги были, а Додон отрицал, что получал их.

Реницэ заявил, что генеральный прокурор Александр Стойногло в своих заявлениях находился под влиянием политики, а фрагменты протокола противоречат заявлениям ГП. 

«Поскольку Генеральная прокуратура во главе с Александром Стояногло не может избавиться от политических комментариев или политического толкования заявлений депутатов и некоторых политических деятелей, я хотел бы напомнить руководству ГП, что в Республике Молдова нет закона, который наделяет этот институт правом делать политические заявления и давать комментарии», - заявляет Реницэ.

В то же время он утверждает, что таким образом прокуратура фактически пытается замаскировать свою «неспособность и нежелание» действовать по "делу кулька".


 
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