Кику: Финансировать выборы можно без опустошения резервного фонда

Председатель партии "Развития и объединения Молдовы" (PCDM), экс-премьер-министр Ион Кику считает для проведения досрочных парламентских выборов 11 июля правительство может выделить часть необходимых денег из Резервного фонда.

Он подчеркнул, что затем новый парламент проголосует за корректировку бюджета, чтобы полностью покрыть расходы на выборы, передает infotag.md

Он заявил в онлайн передача "Территория свободы", что Резервный фонд может быть использован в чрезвычайных ситуациях, а выборы в нынешних условиях представляют собой чрезвычайную ситуацию.

"Деньги на выборы не были заложены в бюджете, но 270 млн леев были предусмотрены в интервенционных и резервных фондах правительства. Если существует твердая решимость проводить выборы, часть этих денег может быть направлена на эти цели, с последующей корректировкой бюджета и пополнения резервного фонда", - сказал политик.

В его понимании, это не означает, что нужно взять с всю сумму сразу и оставить правительство без резервов.

"Первоочередные затраты на проведение выборов можно покрыть из резервного фонда - до 45 млн леев. Остальную сумму - 80-85 млн леев ЦИК получит после пересмотра бюджета новым парламентом", - заключил он, назвав такое решение "реалистичным".