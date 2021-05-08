Кику: Финансировать выборы можно без опустошения резервного фонда

|
|
|
Политика
Председатель партии "Развития и объединения Молдовы" (PCDM), экс-премьер-министр Ион Кику считает для проведения досрочных парламентских выборов 11 июля правительство может выделить часть необходимых денег из Резервного фонда.
Он заявил в онлайн передача "Территория свободы", что Резервный фонд может быть использован в чрезвычайных ситуациях, а выборы в нынешних условиях представляют собой чрезвычайную ситуацию.
"Деньги на выборы не были заложены в бюджете, но 270 млн леев были предусмотрены в интервенционных и резервных фондах правительства. Если существует твердая решимость проводить выборы, часть этих денег может быть направлена на эти цели, с последующей корректировкой бюджета и пополнения резервного фонда", - сказал политик.
В его понимании, это не означает, что нужно взять с всю сумму сразу и оставить правительство без резервов.
"Первоочередные затраты на проведение выборов можно покрыть из резервного фонда - до 45 млн леев. Остальную сумму - 80-85 млн леев ЦИК получит после пересмотра бюджета новым парламентом", - заключил он, назвав такое решение "реалистичным".
Рекомендуем
Обсуждение новости
|