Илан Шор обвиняет власти в отсутствии заинтересованности вернуть украденный "миллиард"

Илан Шор обвиняет власти в отсутствии заинтересованности вернуть деньги, украденные в результате банковского мошенничества. Политик говорит, что до сих пор не получил ответа на официальное обращение в Генпрокуратуру, Нацбанк и Минфин, в котором изложено решение по возврату украденного миллиарда.

Шор подчеркнул, что акционеры ликвидированных в 2015 году банков готовы выкупить портфель неблагоприятных кредитов и компенсировать государству ущерб, а после этого планируют возместить свои деньги за счет истинных бенефициаров банковского мошенничества.

"Прошла неделя, а мы не получили никакого ответа. Руководители госучреждений так спешат пролить свет на это дело, что даже пальцем не пошевелили. Заинтересованность в возвращении денег равна нулю", - заявил политик.

В Генеральной прокуратуре и Министерстве финансов нашему телеканалу сообщили, что заявление Илана Шора изучают. В Нацбанке на запрос пока не ответили.

Председатель партии "Шор" призвал президента Молдовы Майю Санду включить вопрос возврата денег, похищенных в результате банковского мошенничества, в повестку дня ближайшего заседания Высшего совета безопасности.

Пресс-секретарь Санду Сорина Штефырцэ заявила, что в администрации президента о призыве Шора знают из прессы. Решение о рассмотрении вопроса на заседании ВСБ пока не принято. Чиновники ждут письмо.

Илан Шор недавно заявил, что готов дать показания в суде, сотрудничать со следствием и раскрыть имена виновных после того, как будет отменен ордер на арест на его имя. Он называет его незаконным.

Илан Шор - один из фигурантов уголовного дела о банковском мошенничестве. Суд первой инстанции приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии полузакрытого типа. Дело сейчас рассматривается Апелляционным судом Кагула. Шор обвинения отвергает. В июле 2019 года Шор был объявлен в международный розыск после того, как Антикоррупционная прокуратура объявила, что он незаконно покинул страну.