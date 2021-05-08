Домника Маноле: Конституционный суд срочно нуждается в новом автомобиле

Конституционный суд срочно нуждается в новом автомобиле, поскольку старый представляет угрозу безопасности. Так объяснила председатель КС Домника Маноле необходимость приобретения машины стоимостью полмиллиона леев.

Автомобиль Skoda Superb 2007 года выпуска с пробегом 200 тысяч км судей не устраивает. Всего в 2021 году на нужды КС планируется израсходовать 3 миллиона 800 тысяч леев.

В ответе на запрос нашего телеканала отмечается, что в эту сумму включены суммы на ремонт, авиабилеты, ковёр, товары личной гигиены, а также цветочные композиции.

Домника Маноле также объяснила, с чем связана необходимость повысить зарплату судьям и работникам Конституционного суда.

В настоящее время судья КС получает 31 тысячу 900 леев, а эта сумма должна быть на уровне жалованья заместителя председателя Высшей судебной палаты - 35 тысяч, как предусмотрено законом.

Кроме того, Маноле отметила, что в Латвии, Румынии и Украине судьи КС зарабатывают больше