Третий этап вакцинации начнется в стране 11 мая

Во вторник, 11 мая, начнётся третий этап кампании по вакцинации от коронавируса. Новые категории граждан, которые смогут получить прививку, министерство здравоохранения пообещало объявить в тот же день.

И тоже с 11 мая на вакцинацию можно будет записаться онлайн, на сайте, с помощью которого Минздрав рассчитывает и начать учёт граждан, привитых за пределами Молдовы.

C начала марта хотя бы одну дозу получили почти 172 тысяч человек, а обе — чуть более 21-й тысячи.