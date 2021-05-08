Политические эксперты: Левые партии демонстрируют беспрецедентную сплочённость

Объединение левых сил снижает шансы проевропейских партий на получение большинства в будущем парламенте. По мнению экспертов, левый политический фланг в Республике Молдова демонстрирует единство, в то время как правые силы остаются разделёнными, и по этой причине результаты выборов от 11 июля трудно спрогнозировать. По словам политических комментаторов, раздробленность правоцентристского сегмента даёт дополнительные шансы левым партиям в результате процедуры перераспределения голосов, отмечает IPN.

Заявление представителей ПСРМ и ПКРМ о возможности создания избирательного блока на выборах, предстоящих 11 июля, должно обеспокоить правые политические силы, считают эксперты. По их мнению, неспособность правых партий объединить свои силы ставит под угрозу создание проевропейского большинства в будущем парламенте.

„Левые партии демонстрируют гораздо большую сплочённость, чем правые партии. И это беспокоит, потому что вся эта концентрация политических сил левого спектра означает, что в выборах будет участвовать ограниченное количество электоральных конкурентов, и это уменьшит количество партий, не преодолевших порог, а затем, при перераспределении, их голоса должны были отправиться в „копилку” правых партий. Справа, за исключением ПДС, нет политических игроков, вселяющих уверенность в том, что они могут преодолеть порог”, - заявил Анатол Цэрану в эфире передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

Политический комментатор Влад Цуркану выразил надежду на то, что проевропейская тенденция, зафиксированная на прошлогодних президентских выборах, подтвердится и на июльских выборах, хотя для участия в кампании были запущены политформирования, задачами которых являются распыление правого электората и снижение шансов проевропейских сил.

„Есть партии, запущенные для участия в этой кампании с целью спутать планы партиям с реальными шансами. Кроме того, и левый политический фланг понемногу меняется, он уже не является в высшей степени пророссийским: мы слышим риторику Ренато Усатого, который больше не является пророссийским политиком. Не исключаю, что по мере того, как чаша весов будет склоняться в пользу Запада, и левые партии поймут, что они должны очиститься от этого советского балласта”, - сказал Влад Цуркану.

Недавно ПКРМ объявила в пресс-релизе о том, что представители партии ведут переговоры с ПСРМ о создании избирательного блока для участия в выборах от 11 июля. Согласно законодательству, избирательный порог для блоков, сформированных двумя политическими партиями, составляет 7%.