Порядок установления местожительства несовершеннолетних детей после развода родителей

После расторжения брака, если дети ещё несовершеннолетние, их постоянное проживание с одним из родителей устанавливает судья. При этом в процессе установления места жительства несовершеннолетних детей с одним из супругов, судья может решить и вопрос об алиментах на содержание несовершеннолетних, выплачиваемых супругу, которому будет доверено вырастить и воспитать детей. Разъяснения для IPN дал член Ассоциированного адвокатского бюро „Защита прав человека” адвокат Андрей Береску.

„Из моей личной практики знаю, что в большинстве случаев детей доверяют матери. Кроме того, заключения органа опеки и попечительства, согласно которым он решает, с кем из родителей будут проживать дети после развода, вынесены в пользу матери. Конечно, бывают и исключения, например, если мать применяет к детям физическое и/или психическое насилие, проявляет аморальное поведение в обществе, находится на учете у нарколога, злоупотребляет спиртными напитками, а также в других случаях, когда можно доверить вырастить и воспитать ребёнка отцу”, - отметил Андрей Береску.

Адвокат уточнил, что лично он участвовал в деле, по которому место жительства несовершеннолетних детей (двух девочек - 9 и 12 лет) было установлено за их отцом, поскольку мать не общалась с детьми, она была объявлена в национальный розыск, будучи обвиняемой по уголовному делу, и она даже не фигурировала в гражданском деле об установлении места жительства несовершеннолетних детей. „Если детей несколько и они отказываются выбирать, с кем из родителей хотят жить, то суд принимает решение с учётом привязанности ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; возраста ребёнка; моральных качеств родителей; существующих отношений между каждым родителем и ребёнком; возможности родителей создать адекватные условия для образования и развития ребёнка и др. В большинстве случаев детей поручают какому-то одному из родителей, чтобы избежать разлучения братьев и сестёр, причём судья принимает во внимание в данном случае заключение-вывод органа опеки и попечительства”, - пояснил магистр уголовного права Андрей Береску.

Относительно алиментов на содержание несовершеннолетних детей, выплачиваемых супругу, которому будут доверены воспитание и обучение детей, Андрей Береску сказал, что и этот вопрос может решить судья. „Если супруг, задолжавший выплату алиментов, трудоустроен, получает стабильную зарплату, то он обязан, согласно ст. 75 Семейного кодекса, выплачивать 1/4 заработной платы на содержание и воспитание одного ребенка, 1/3 - на двоих детей и 1/2 - на троих и более детей. Если супруг (а), в отношении которого должны быть установлены обязательства по содержанию ребёнка, не трудоустроен, имеет нерегулярный или колеблющийся доход, то алименты по содержанию могут быть установлены в размере фиксированной суммы, которая должна выплачиваться ежемесячно до достижения ребёнком совершеннолетия, то есть 18-ти лет”, - подчеркнул адвокат.

Кроме того, до исполнения ребёнку трёх лет супруг, которому был доверен несовершеннолетний ребёнок, может дополнительно потребовать от задолжавшего супруга алименты, помимо тех алиментов, которые ранее были установлены для содержания несовершеннолетнего ребенка. „У меня был случай, когда отец подарил в счет алиментов свою долевую часть квартиры матери, которой были переданы на воспитание их двое несовершеннолетних детей. Иными словами, бывают случаи, когда супруги заключают и такие соглашения, отказываясь от выплаты алиментов детям до достижения ими совершеннолетия в обмен на недвижимость или денежную сумму, которая передается или выплачивается после расторжения брака, тем самым мирно решив вопрос о содержании детей”, - сказал далее Андрей Береску.

В заключение адвокат призвал семьи с детьми проявлять чуткость, понимание и тем самым избегать споров, тяжб, в первую очередь мыслить в интересах детей, чтобы предотвратить вероятные травмы, которые могут негативно повлиять на поведение и личность детей.