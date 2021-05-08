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Экономика
Годовой уровень инфляции продолжает оставаться низким
08.05.2021

После нисходящей динамики, наблюдавшейся в прошлом году, в I-м квартале 2021 года годовой уровень инфляции отобразил начало восходящего тренда, увеличившись с 0,2 процента в январе 2021 года до 1,5 процента в марте 2021 года. Тем не менее, этот уровень продолжал оставаться ниже нижнего предела 5%-ного вариативного интервала, о чём свидетельствует второй в этом году отчёт об инфляции, опубликованный Национальным банком Молдовы (НБМ), передаёт IPN.

Как отмечается в отчёте, динамика экономической активности в Республике Молдова продолжала оставаться отрицательной, что намечало предпосылки для скромной динамики ВВП в I-м квартале 2021 года. Это происходит в региональном экономическом контексте, пострадавшем в результате пандемии, на фоне внутренних ограничений и неблагоприятных погодных условий для аграрного сектора в IV-м квартале 2020 года.

В то же время совокупный спрос продолжит возвращать себе прежние позиции, хотя в течение следующих 3–4 кварталов он будет дезинфляционным. Влияние на него будут оказывать восстановление внешнего спроса, улучшение денежно-кредитных условий и восстановление сельского хозяйства, начиная с этого года.

„Решения в области денежно-кредитной политики укрепляют позиции Национального банка Молдовы в деле создания денежно-кредитных условий для поддержки кредитования, стимулирования внутреннего спроса и обеспечения адекватного уровня ликвидности в банковском секторе, необходимого для восстановления национальной экономики”, - отмечает глава НБМ Октавиан Армашу.

В отчёте также указано, что за период с января по март 2021 года доходы национального публичного бюджета увеличились, оказавшись на 11,1% выше уровня, зарегистрированного за аналогичный период 2020 года. Расходы национального публичного бюджета увеличились на 12,1% по сравнению с I-м кварталом 2020 года. В то же время на рынке государственных ценных бумаг, выделенных в течение I-го квартала 2021 года, процентные ставки снизились по всем типам погашения, за исключением двухлетних государственных облигаций.

В I-м квартале 2021 года избыточная ликвидность составила 6,3 миллиарда леев, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1 миллиарда леев.

Средние процентные ставки по остаткам кредитов в национальной валюте увеличились на 0,1 процентного пункта, а по депозитам – уменьшились. Средние процентные ставки по кредитам и депозитам в иностранной валюте продолжили свой нисходящий тренд.


 
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