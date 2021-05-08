Почему бессарабцы в войну голодали

С момента вступления Румынии во Вторую мировую войну Ион Антонеску планировал сделать Бессарабию и Буковину образцовыми провинциями, живым доказательством того, что румыны могли процветать в стране, очищенной от национальных меньшинств. Все меньшинства двух провинций должны были последовать за евреями и цыганами. Новый порядок должен был стать примером для всей Румынии.

Человеческая цена этой социальной инженерии была страшной. Жестокость румын впечатлила даже Гитлера.

По данным румынской статистики, в 1930 году евреи контролировали на Буковине 79,3 процента торговли, 66,4 процента финансов, 35,3 процента промышленных предприятий. В Бессарабии они контролировали 77,4 процента торговли, 54,8 процента финансов, 42,3 процента промышленности. Массовые убийства и депортации евреев привели к экономической катастрофе, особенно в Бессарабии, где «очищение» было практически полным.

Антонеску обратился к молодым румынам с призывом перебраться в села и заняться там торговлей, но добросовестных добровольцев не нашлось. Многие бросали свои дела и отправлялись в новые провинции с целью заняться грабежом. Они за гроши арендовали предприятия, продавали сырье и оборудование, а потом бросали все на произвол судьбы. Черновцы прозвали «румынской Калифорнией». Чиновники распродавали за гроши еврейское имущество своим родственникам.

Все бессарабские, буковинские и молдавские рынки и торговые местечки с уходом евреев оказались парализованы. Доходы бюджета Бессарабии в 1942 году составляли 1,9 миллиарда лей, из которых 1,6 были дотациями из Бухареста, на Буковине бюджет был катастрофическим, и минфин отказался одобрить его.

Это была главная причина массового голода. Кроме того, была полностью уничтожена система здравоохранения, и к концу войны от тифа умерли тысячи людей.

Из книги А.Солонаря «Очищение нации».