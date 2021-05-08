Как Кишинев хранит память молодогвардейца Бориса Главана

Василиса Фрунзе

Борис Главан родился в селе Цариград Сорокского уезда. Работал в Бельцах в механических мастерских, учился в высшем ремесленном училище в Бухаресте, в кишиневском педучилище. В первые дни войны добровольцем пошел на фронт.

Летом 1941 года Борис попал в окружение и оказался в Краснодоне, куда в начале войны эвакуировались его родители. 5 января 1943 года был арестован как член «Молодой гвардии» и после жестоких пыток сброшен в шурф шахты.

«Невозможно без содрогания читать протоколы государственно комиссии по расследованию зверств фашистов в Краснодоне, - пишет на странице «МВ» в соцсети Facebookжурналист Олег Банару. - Борис Главан был самым старшим в "Молодой гвардии", офицером Красной Армии, и его в застенках пытали с особой жестокостью. Из шахты его подняли с отрезанной рукой, выколотым глазом, вспоротым животом. Хотя бы во имя такой мученической смерти имя Бориса Главана не должно быть забыто на его родине. К сожалению, почти каждый опрошенный на улице сегодня ничего не знает про нашего земляка...».

Борис Главан и другие молодогвардейцы похоронен в братской могиле на центральной площади Краснодона. Город не контролируется Киевом, поэтому там сохранились музей "Молодой гвардии" и мемориал (на фото).

Сразу же после войны украинские националисты, бежавшие в Америку, стали доказывать, что подполье в Краснодоне было якобы националистическим. Сегодня эта бездоказательная версия поддерживается на Украине официальными историками.

В 90-е по ходатайству генерала Иона Косташа его родному селу Главан вернули название Цариград. Улица Бориса Главана на Мунчештах и парк его имени на Рышкановке также переименованы. В целом в Кишиневе все улицы, названные в честь молодогвардейцев, переименованы: сейчас это улицы Клопотницей, Сфынта Треиме, Хашдеу, Фрумушика, Диминецей, Думитриу. Бюст молодогвардейца работы Лазаря Дубиновского установлен у бельцкого университета, он сохранился.