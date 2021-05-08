Артур Сухих. Когда ты упал и поднялся – вот тогда ты человек в квадрате

Если говорить о политике, то проведу не совсем политкорректную аналогию. С гомосексуалистами понятнее как себя вести, чем с бисексуалами.

Никто не придумывает нам проблем больше, чем мы сами.

Каждый раз, когда проходит концерт, который ты организовал, наступает момент опустошения. Избавиться от него можно только одним способом. Выстроить себе новую цель.

Бокс в начале 90-х годов стал для меня спасательным кругом. Много моих ровесников и людей постарше потерялись в реалиях того десятилетия. А меня спасло сообщество людей из бокса, которое меня тогда окружало.

Мне посчастливилось тренироваться в одном зале с Тимофеем Скрябиным. Он – легенда молдавского бокса. Быть многие годы лучшим в СССР? Те, кто понимают, какая конкуренция была в советском спорте, у тех не может быть ни одного вопроса о роли Скрябина в спорте. Рядом с ним на тренировке ты не мог позволить себе расслабиться и потратить даже минуту времени зря.

Если говорить о личностях в боксе, то мне импонируют такие боксеры, как Форман или Тайсон Фьюри. Вернуться в бокс после алкоголя, наркотиков и попытки суицида! И снова взять титул! Да, красиво, когда ты по жизни идешь всегда вверх. Но когда ты упал и поднялся, вот тогда ты человек в квадрате.

Спасибо Андрею Чмилю, великому профессиональному гонщику, лучшему на постсоветском пространстве в классических однодневных гонках. Знакомство с ним втянуло меня в велоспорт. Велосипед – это игра с цифрами. Ты раскладываешь себя по шкале вес-мощность-пульс-скорость и манипулируешь своим организмом. Это ежедневный челлендж. Мой личный вызов в одном старте – 426 километров. В этом мае я готовил себя к 500 километрам, но последствия COVID –a достают сильнее самой болезни. Так что май 2021 года заменит в будущем какой-то другой месяц.

Мой поход в Метрополитен-музей в Нью-Йорке дал мне настоящую пощечину. К великому искусству нужно готовиться. Точно также мне стыдно, что я не смог оценить по достоинству концерт Принца в Будапеште. Он был великий музыкант, но я еще был не готов его услышать.

Раньше правила игры в шоу-бизнесе были другие. Не деньги решали все. Как сейчас помню, мы были в Одессе, на концерте Ва-Банкъ. И Рома Ягупов дал Скляру кассету, на которой был записан Hardcore Moldovenesc в акустике. Скляр, наверное, раз восемь за вечер послушал кассету. И на следующий день прошла премьера песни Здобов в России, на Радио Максимум. Так что, волей судьбы, я оказался причастен к одному из эпизодов их взлета.

Мне не нравится штамп, когда человек говорит: «Мои принципы жизни это…». Ты можешь декларировать все, что угодно. Но только твоя жизнь говорит о твоих принципах.

Знаю, что никто не мог бы поверить, что Prodigy может выступить в Кишиневе. Я пять раз заходил с ними на переговоры и пять раз переговоры не заканчивались ничем. Но для меня событием номер один все равно останется аншлаг на Чезарию Эвора. Я до сих пор не могу поверить, что такой эксперимент, такая нишевая певица, смогла собрать в Кишиневе полный зал. И, ирония судьбы, больше никто не сможет повторить это. Уже ушли, к сожалению, и Флинт и Чезария.

Артисты категории «Б» в шоу бизнесе могут приносить очень хорошую прибыль. А работая с категорией «А» очень часто можно попасть на убытки. Но жизнь хочется тратить только на категорию «А».

Кишинев для меня - город меня приютивший. Я родился не здесь. Но когда я приехал сюда, меня окружали горожане с большой буквы. Больно было смотреть, как Кишинев превращался в сельское местечко в пределах городской черты. Хочу верить, что сейчас наметился разворот, изменилось отношение к городской урбанистике, и что не остановятся системные попытки вернуть город городу.

Я пять раз был на концертах Ленни Кравица, и восемь раз на Рамштайне. Ленни – гений живого звука, а на Рамштайне я всегда хотел увидеть, как они перевернут мир в этот раз.

Самый большой кайф на концерте – это самому сидеть на ступеньках, потому что в зале проданы все места, и смотреть, как люди, пришедшие на концерт «отбыть сопровождение», вдруг начинают попадать под действие магии музыки. Порадовать фаната не так уж трудно, ты попробуй удиви «сопровождающих».

Когда рядом с тобой оказывался Жванецкий, ты старался не вставлять свои пять копеек, а просто впитывать все, что он говорит. И вдруг он достает блокнот, останавливает тебя и записывает то, что ты только что сказал. И так он записывал за всеми, кто его окружал. Только великие люди умеют так слушать.

Лучше Жванецкого никто не скажет о политиках до и после выборной компании. «Вчера передал девушке 5000 рублей половым путем. Хотел попросить сдачи, но рядом уже лежал чужой человек».

У меня всю жизнь было брезгливое отношение к жанру политики. Но пройдя на личном опыте через локдаун, а потом и через COVID, я на своей шкуре почувствовал недееспособность нашей власти. Наблюдая за качеством персон в политике, которых нам навязали как фронтменов, я впервые всерьез задумался о своем участии в избирательной кампании.

Что для меня патриотизм? Ни в одном контракте мы не прописывали, что артист должен выйти на сцену с флагом Молдовы. Но когда я попросил об этом Prodigy и они не отказались, нужно было быть на площади, чтобы увидеть, как среагировали зрители. Это была высшая точка. Просто до слез. Тот момент, когда ты и тысячи человек вокруг гордятся флагом своей страны.