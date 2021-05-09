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О, как евроинтеграцией пахнуло...
09.05.2021

О, как евроинтеграцией пахнуло.

Лидер партии "ШОР" Илан Шор не обязан физически являться в Центральную избирательную комиссию Молдовы, чтобы подать документы для регистрации кандидатом в депутаты. Получив статус кандидата, он обретет и иммунитет от уголовного преследования.

Потому что в 2019 году норма (http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4564/language/ro-RO/Default.aspx) Кодекса о выборах из статьи 46 "(5) Заявления о согласии баллотироваться представляются лично" превратилась в  "(5) Заявления о согласии баллотироваться представляются".

А знаете благодаря кому? Благодаря лучшим людям этой страны. 

Соавторами этой поправки значатся: Андрей Нэстасе, Александр Слусарь, Серджиу Литвиненко, Ливиу Вовк, Дан Перчун, Юрий Реницэ, Лилиан Карп, Думитру Алайба, Мария Чобану, Инга Григориу, Кирилл Моцпан, Арина Спэтару, Михай Попшой, Раду Мариан, Игорь Гросу, Дойна Герман, Оазу Нантой, Дину Плынгэу, Игорь Мунтяну, Октавиан Цыку... и, конечно же, Майя Санду.

Есть и другие, в том числе социалисты, но и этих вполне хватает, чтобы попросить уважаемых проевропейских политиков Молдовы заткнуть рты и не вонять о неустанной борьбе с коррупцией. 

Таким бездарям нельзя пустой сарай доверить охранять, не то что страной управлять или с коррупцией сражаться.

@Telegram MiT


 
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