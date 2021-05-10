Петер Михалко: За последние 10 лет ЕС предоставил Молдове гранты в размере 1 млрд. евро

„Каждый год, 9 мая, отмечаем Декларацию Шумана, которая стала началом сегодняшнего Европейского Союза. 71 лет назад было представлено новое видение Европы, призванное положить конец войнам и конфликтам, насилию и неравенству и открыть дорогу миру и сотрудничеству, соблюдению прав человека и возможности реализовать свой потенциал каждому человеку. В те времена все перечисленные ценности могли казаться утопией, но с созданием Европейского союза они стали реальностью. Европейский союз продвигает свои ценности в сотрудничестве с нашми соседями и партнерами, поскольку мы понимаем, что данные ценности являются основой развития, безопасности и процветания на благо всей Европы и мира”. Об этом заявил сегодня, 9 мая, посол ЕС в Республике Молдова Петер Михалко в видеообращении, опубликованном по случаю Дня Европы, передает IPN.

По словам Михалко, общие ценности также лежат в основе Соглашения об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова. „Принципы демократии, прав человека и верховенства закона - это принципы, ведущие к европейским стандартам, которые станут реальными в жизни граждан Руспублики Молдова посредством рализации реформ в ключевых секторах общества, таких как реформа сектора правосудия или экономики, с целью увеличения экспорта, привлечения инвесторов и создания большего количества высокооплачиваемых рабочих мест, улучшения инфраструктуры и качества жизни”,- отметил посол ЕС в Республике Молдова.

Он подчеркнул, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Республики Молдова, на который приходится почти 70% экспорта Республики Молдова, и обеспечивает около 80% прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Молдова. „ЕС также оказывает Республике Молдова наибольшую поддержку, предоставляя помощь в целях ее развития: за последние десять лет в виде грантов было предоставлено более миллиарда евро, реализовано тысча пректов наряду с проектами, финансируемыми странами-членами ЕС. Но потенциал наших отношений намного больше и с реализацией реальных реформ, граждане Республики Молдова смогут добиться гораздо большего процветания и развития своих городов, сел и целой страны!”, - отметил Петер Михалко.

По словам посла ЕС в Республике Молдова, в „этом году, как никогда ранее, День Европы дает нам шанс поразмыслить о том, чего мы добились благодаря нашей солидарности в эти пандемические времена и чего надеемся достичь в будущем. Это шанс дать нашим гражданам возможность почувствовать себя в большей безопасности, усилить их чувство принадлежности к чему-то великому и дать понять нашим странам-пртнерам, что у них есть верный друг, на которго они могут положиться, как это обозначено в международной теме „единства” Дня Европы”,- отметил Петер Михалко.

„Мы знаем, что в результате пандемии больше всего пострадали ниболее уязвимые группы населения и предприятия. В своих усилиях по преодолению этих проблем, Европейский Союз его госудасртва-члены и финансовые институты приняли этот вызов в качестве Команды Европа, послав сильный сигнал о том, что ЕС является долгосрочным партнером Республики Молдова, особено во времена кризиса. Благодаря упорной работе и тесному сотрудничеству с другими международными партнерами по развитию, нам удалось мобилизовать беспрецедентную финансовую поддержку для приобретения медицинского оборудования и обглечения бремени, лежащего на системе здравоохранения. Мы сосредоточили свое внимание и ресурсы на помощь наиболее уязвымым группам населения и поддержке малого бизнеса, чтобы помочь Республике Молдова преодолеть нынешний кризис в области здравоохранения и лучше подготовиться к решению будущих экономических и социальных проблем”,- подчеркнул представитель ЕС.

По словам Петера Михалко, на данный момент Республике Молдова было предоставлено около 400 тыс. вакцин через платформу COVAX при поддержке ЕС и Румынии, государства-члена ЕС. Для оказания конкретной поддержки гражданам Респблике Молдова, было моилизовано 127 млн.евро грантов. „Однако ЕС не может работать в одиночку. Ему необходимо полное сотрудничество властей Республики Молдова, следуя духу и букве нашего соглашения об ассоциации. На недавних президентских выборах народ Республики Молдова продемонстрировал решительную волю к реформам и борьбе с коррупцией, предоставив исторически сильный мандат президенту Майе Санду. Следуя самым последним решениям молдавских властей, ЕС будет внимательно наблюдать за развитием событий, и ожидает проведения свободных и справедливых парламентских выборов, соответствующих ожиданиям граждан Молдовы”,- отметил посол ЕС в Республике Молдова.

„Мы пережили тяжелый для Республики Молдова и для всего мира год, но вместе мы сильнее и вмсте мы добьемся успеха”,- отметил Петер Михалко.