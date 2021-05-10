День Победы в Молдове: без партий и политики, но с новым претендентом на роль «защитника»

Александр Медведев

9 мая все жители постсоветского пространства, как и миллионы выходцев из страны-победителя нацизма по всему миру, отметили День Победы. Этот праздник со слезами на глазах, этот день, когда вспоминают вошедших в Бессмертный полк, когда чествуют ветеранов войны и тружеников тыла…

По разным оценкам в составе многонациональной Красной Армии воевали около 400 тысяч молдаван, больше миллиона остались на оккупированной территории и оказывали ожесточенное сопротивление румынско-фашистским оккупантам.

Естественно, на территории нашей страны традиционно отдают долг памяти героям былых времен. Не стал исключением и этот тяжелый для молдавского государства год: в Кишиневе прошли Марш Памяти и шествие «Бессмертного полка» (приняли участие более 10 тысяч человек!), руководители страны возложили венки на мемориале «Вечность»; в Комрате, кроме традиционной торжественно-траурной церемонии у Мемориала Славы, прошла акция «1418 дней и ночей», работала полевая кухня. В Приднестровье также отметили очередную годовщину разгрома немецко-фашистских оккупантов Парадом и шествием Бессмертного полка.

Отдельно стоит выделить акцию «Победа без границы» - автопробег, организованный в память о Великой Победе, который объединил жителей нашей страны, независимо от их политических воззрений и партийной принадлежности. «Без партий и без политики», победа не должна иметь границ – именно под такими девизами состоялось это мероприятие, организованное в Кишиневе активистом Игорем Тулянцевым. Отметим, что участником автопробега мог стать любой желающий независимо от наличия собственного транспортного средства: «безлошадные» люди просто пришли к обозначенному месту сбора и заняли пассажирские места.

Тем не менее, о политике (скорее, о геополитических реалиях) нам не позволяют забыть иностранные дипломаты. Президент Молдовы Майя Санду в этот день решила наградить посла ЕС в Кишиневе Петра Михалко орденом Почета. Представитель Брюсселя не забыл поздравить жителей Молдовы с Днем Европы, отметив, что в этом году он проходит под знаком солидарности ради здоровья и лучшего будущего. «Старясь забыть о победе русского солдата над фашизмом, представитель ЕС отмечает, что в День Европы дань уважениям НОВЫМ ценностям отдают посредством культуры и искусства», - так описывают речь европейского дипломата наши коллеги из «Цензура.мд».

Однако на фоне выступлений в разные годы политиков других стран, борющихся за роль самых проамериканских государств, заявление Петра Михалко кажется детским лепетом.

«Для нас Вторая мировая война закончилась в 1993 году, когда ушел последний русский солдат» (президент Литвы Г.Науседа); «СССР виновен в развязывании Второй мировой наравне с Германией» (премьер-министр Польши М.Моравецкий) – эти цитаты являются не вырванными из контекста выражениями, а своеобразным «лекалом» современной доктрины, навязываемой населению всего мира руководством США и Великобритании.

Представители Вашингтона и Лондона без особого стеснения переписывают историю, не только умалчивая о решающей роли СССР в победе над нацизмом, но и пытаясь обвинить Москву в развязывании самого кровопролитного конфликта в истории человечества.

К счастью, большинство жителей нашей страны все еще лишено возможности обрести те самые новые ценности, о которых, возможно и говорил г-н Михалко, и которые отрицают роль многонациональной Красной Армии (в том числе и 400 тысяч молдаван) в разгроме гитлеровской Германии.

В других же странах уже давно все выглядит иначе. Так, французский институт общественного мнения с периодичностью в несколько лет опрашивает обучающихся местных учебных заведений, интересуясь у них: «кто же внес наибольший вклад в победу над нацизмом?».

В 1945 году превалирующее большинство французов без сомнений отмечало роль СССР, однако, чем больше проходило времени со дня Великой Победы, тем больше жителей этой страны уверенно называли США и Великобританию, отвечая на вопрос социологов. Так, в 2015 году около 55 процентов французов определили главенствующую роль американского солдата в разгроме гитлеровской Германии.

Немаловажную роль в фальсификации истории играет и пропаганда НАТО: под благовидным предлогом выставок военной техники и рассказов об истории и миссии альянса, представители западного военного блока активно пытаются стереть из исторической памяти европейцев образ советского солдата освободителя, заменив его определением «Защитник Европы».

Характерно, что основной аудиторией пропагандистов НАТО является молодежь. Так, например, в нашей стране Центр информации и документации активно общается со студентами всевозможных учебных заведений и школьниками старших классов, рассказывая им про настоящего «защитника Европы» в лице альянса.

В Польше, кстати, представители западного военного блока пошли куда дальше и начали обрабатывать население страны, начиная с пеленок (в прямом смысле этого слова). В Варшаве специальные семинары альянса рассчитаны на воспитанников детских садов и школьников младших классов.

Частью этой информационной кампании США и их союзников можно назвать и крупнейшие ежегодные учения альянса «Защитник Европы» (Defender Europe), которые в этом году должны пройти в полном масштабе. В ходе этих маневров Вашингтон должен в кротчайшие сроки перебросить на территорию европейского континента «защитников», которые вместе с вооружением и техникой примут участие в совместных мероприятиях боевой подготовки с военнослужащими других стран альянса. Не трудно догадаться, что «защитники» должны отразить агрессию с Востока, «освободив» население стран Старого Света от пресловутой «российской агрессии».

Фактически учение Dacia 21 Livex, проходящее в эти дни на территории Румынии с участием 15 тысяч военнослужащих из 15 стран западного военного блока и примкнувших к ним (по инициативе президента Санду) молдаван, являются одной из компонент Defender Europe, в ходе которой будет отрабатываться массовая переброска военнослужащих НАТО в черноморский регион, а солдаты и офицеры выполнят мероприятия боевой подготовки, связанные с десантированием, бомбометанием и преодолением водных преград.

Против участия молдавских военнослужащих в данном учении уже выступили коммунисты во главе с Ворониным, которые в своем заявлении обратили внимание не только на откровенно антироссийских характер маневров НАТО, но и на тот факт, что «из всех стран, участвующих в учениях, 13 в середине прошлого века были союзниками фашистской Германии во Второй мировой войне». Что ж, это выглядит довольно-таки символично с учетом того, что Dacia 21 Livex проходят именно в мае…

Итак, тот факт, что десятки тысяч людей, в День Великой Победы вышли на улицы молдавских городов, объединившись независимо от партийной принадлежности и политических пристрастий, чтобы отдать дань памяти героям, наглядно доказывает нам, что, несмотря на все усилия иностранной пропаганды, историческая память в Молдове еще не стерта, и наши сограждане знают, кто настоящий защитник Родины, кто разгромил гитлеровскую Германию, и кто внес ключевой вклад в победу над нацизмом.

Тем не менее, факельные шествия на Украине и в странах Балтии еще не так давно были за гранью фантастики, а сегодня население этих стран видит солдат освободителей лишь в военнослужащих НАТО, представляющих в том числе и Германию. Кто же является воином-защитником для молдавских военных, систематически участвующих в учениях альянса, можно лишь догадываться.

В заключение мы бы хотели вновь вернуться к выступлению уважаемого Петра Михалко, который отметил важность консолидации западной цивилизации в борьбе с пресловутым коронавирусом… Что ж, пандемия показала полную импотентность НАТО, руководство которого так и не смогло предложить членам альянса реальную помощь в борьбе с инфекцией. Во многих странах своеобразными защитниками и освободителями (от эпидемии) вновь стали граждане многонациональной России: врачи, военные и фармацевты, которые несмотря на геополитические разногласия оказывали помощь всем нуждающимся странам Старого Света…