НБС: В Молдове ниже продолжительность жизни, чем в ЕС, но выше рождаемость

В Молдове выше рождаемость, чем в странах Европейского союза, а продолжительность жизни ниже на 11 лет.

Национальное бюро статистики опубликовало актуальные данные, где сравнивают показатели нашей страны и ЕС, передает tv8.md

Молдаване живут в среднем 70,9 лет – на десять лет меньше, чем в Евросоюзе (81,3 года). Средний возраст в Молдове – 39 лет, в ЕС – 44. Уровень смертности в Молдове почти 14%, в то время как в ЕС, на уровне 11%.

В то же время уровень рождаемости в 2019 году в Молдове был почти на три процента выше. В нашей стране 14,5% населения составляют граждане старше 65 лет, в ЕС этот показатель превышает 20%, каждый пятый житель ЕС уже пожилой человек. В Молдове на 1% больше молодых людей (от 15 до 29 лет), 17,6% против 16,6%.

Уровень смертности в нашей стране 13,7%, в то время как в Европейском союзе 10,4%. В Европе работа есть у 67,6% трудоспособного населения, а в Молдове только у 45,7%. В Молдове на 6% ниже общая безработица среди молодежи, но значительно выше безработица среди молодежи без образования, 26% против 13,7% в странах Европейского союза.

В Молдове в два раза чаще случаются дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом, 10,3% против 5,1%. У 42% населения нет канализации дома, в ЕС этот показатель не превышает 2%.

Однако в Молдове лучше аграрные показатели. Под сельхозугодья отданы почти 74% территории, а урожайность составляет 67,6%, против распаханных в ЕС 29,2% и урожайности на уровне 53%.

Разница между зарплатами мужчин и женщин в ЕС и Молдове одинаковая 14,1% (мужчины зарабатывают больше).

Схожие высокие показатели сохраняются у Молдовы и ЕС в области охвата населения дошкольным, средним общим и высшим образованием.