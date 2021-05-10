53 партии и общественно-политические организации могут участвовать в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 11 июля этого года. Список партий был утвержден Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на основании ответа от Агентства государственных услуг, передает IPN.

По словам вице-председателя ЦИК, докладчика проекта Владимира Шарбана, в качестве электоральных конкурентов могут участвовать партии и другие социально-политические организации, зарегистрированные в Агентстве государственных услуг (АГУ) в момент объявления выборов, то есть 28 апреля этого года.

Среди последних партий, зарегистрированных в Республике Молдова, фигурируют: Политическая партия „Партия перемен” во главе с адвокатом Штефаном Глигором, Партия „Сила народа”, возглавляемая бывшим исполняющим обязанности примара столицы Русланом Кодряну, а также Политическая партия „Партия развития и консолидации Молдовы”, основанная и возглавляемая бывшим премьер-министром Ионом Кику.

Избиратели могут подать заявление, уведомив о своём новом месте нахождения, поскольку заявления, поданные перед предыдущими выборами, больше не действительны, сообщает ЦИК.

Так, чтобы иметь возможность проголосовать на другом избирательном участке, чем соответствующий его действительному месту жительства или месту нахождения, избиратель должен подать заявление о месте нахождения в орган местного публичного управления в том населённом пункте, где он желает проголосовать.

В результате этой процедуры избиратель будет внесён в избирательный список избирательного участка в соответствии с заявленным местом нахождения и сможет реализовать своё право голоса на соответствующем избирательном участке.

Заявление, вместе с приложенной к нему копией удостоверяющего личность документа, нужно лично представить до 10 июня включительно.

При подаче заявления избиратель должен предъявить и оригинал удостоверяющего личность документа для её подтверждения.

В чем разница между избирательным периодом и избирательной кампанией

Избирательный период - это, согласно Кодексу о выборах, период времени между днем публичного ознакомления с датой выборов и днем, когда результаты выборов подтверждаются компетентными органами, но не более чем за 90 дней. Избирательная кампания - это период деятельности, которая проводится с целью убеждения избирателей выразить свои голоса за определённого конкурента на выборах и которая начинается, для каждого конкурента на выборах, с даты его регистрации в Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советом, и заканчивается в день исключения конкурента на выборах или в день голосования.

Вице-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Шарбан уточнил в беседе с корреспондентом IPN, что избирательный период начинается в момент объявления или вступления в силу документа, определяющего дату выборов. Это может быть указ президента, как в случае предстоящих досрочных парламентских выборов, или постановление парламента о всеобщих выборах. Период начинается в момент, когда доводится до сведения общественности о назначении даты выборов, когда документ вступает в силу и заканчивается в момент, когда происходит подведение итогов и подтверждение результатов выборов.

Начало избирательного периода может отличаться, но не превышать 90 дней. „Естественно, что это может занять еще меньше времени. В нынешней ситуации указ был издан 28 апреля, и у нас есть 60 дней, которые необходимы для организации выборов, так что осталось мало времени, и еще 10-15 дней, пока Конституционный суд вынесет решение. Таким образом, в общей сложности будет менее 90 дней”, - добавил Владимир Шарбан.

По словам вице-председателя ЦИК, избирательная кампания начинается для конкурентов на выборах - политических партий, независимых кандидатов, избирательных блоков - в момент регистрации в избирательном органе.

В ходе всеобщих, парламентских и президентских выборов регистрация происходит в ЦИК, а в случае местных выборов регистрация происходит в нижестоящих избирательных органах. По словам Владимира Шарбана, в этот период, с момента регистрации конкурентов и до момента выборов, необходимо довести до сведения избирателя аргументы, позволяющие им голосовать за того или иного конкурента. „Этот период длится не более месяца, а для некоторых конкурентов на выборах может потребоваться еще меньше времени, потому что выдвижение кандидатов заканчивается за 30 дней до выборов, соответственно, если человек представил свои документы для регистрации за 30 дней до выборов, то необходимо еще не менее 7 дней, согласно Кодексу о выборах, для его регистрации. Только после этого начинается избирательная кампания”.

Предвыборная агитация и другие мероприятия конкурентов на выборах начинаются с момента регистрации. В предвыборной кампании конкурент может проводить агитацию, доводить до сведения общественности свою предвыборную программу и список депутатов. В этот же период конкурент на выборах имеет право на эфирное время или имеет право проводить встречи с избирателями в избирательных целях.

До регистрации электорального конкурента, то есть в предвыборный период партия, независимый кандидат или избирательный блок не могут проводить никаких пропагандистских действий, убеждать электорат. Они должны организовывать в своих уставных органах процедуру выдвижения кандидатов, составлять списки кандидатов и представить их Центральной избирательной комиссии (ЦИК).