Платформа DA: Агентство публичных услуг перекладывает на нас выплату своих кредитов?

Вице-председатель Платформы DAАлександру Слусарь сообщил, что после запроса партии по поводу резкого подорожания ряда услуг, оказываемых агентством публичных услуг, он получил десятки звонков с «интересной информацией».

«Мне сообщили, что АПУ обременено кредитами различных банков на сотни миллионов лей и что их погашение в разгаре. Мне также сообщили, что не все сотрудники агентства были согласны с тем, как организована работа АПУ, с его финансовой политикой и стремительным ростом тарифов».

Слусарь принял решение начать парламентское расследование, так как «недавнее подорожание сильно бьёт по карманам граждан и экономических агентов». Он запросил у правительства и агентства детальную информацию о кредитах, предоставленных АПУ, о целесообразности их получения, о предоставивших их банках, о назначении кредитов, сроках их погашения, наличии залога, о роли правительства в выдаче разрешения на получение кредитов и наличии государственной гарантии на случай невозврата. Важнее всего, отмечает депутат, понять, имеется ли причинно-следственная связь между кредитами, полученными АПУ, и существенным повышением тарифов.

6 мая Александру Слусарь заявил, что перед тем, как уйти в отставку, правительство Кику оставило нам «бомбу с часовым механизмом», утвердив 22 декабря 2020 года постановление, которое под предлогом изменения методологии формирования тарифов на услуги фактически предусматривает увеличение большинства тарифов в несколько раз.

«Изменения вступают в силу постепенно, как раз в период предвыборной кампании, - сказал Слусарь. - С 4 мая резко возросли тарифы на кадастровые услуги и выдачу документов гражданского состояния. С 1 июля вступят в силу новые тарифы на выдачу удостоверяющих личность документов. Например, тариф на выдачу выписки из реестра недвижимого имущества увеличился с 51 до 130 лей, услуги первичной регистрации недвижимости подорожали в два-три раза, выдача свидетельства о гражданском состоянии или его дубликата – в шесть раз».

Слусарь потребовал разъяснений от временного правительства и АПУ, а главное - срочного пересмотра тарифов. Он назвал их повышение «издевательством над страной, сильно пострадавшей в результате социально-экономического кризиса».