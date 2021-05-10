Украина создала еще одну преграду для граждан Молдовы, желающих попасть в эту страну

Тут наши читатели обнаружили удивительную вещь: оказывается, для того, чтобы попасть в соседнюю Украину, необходим ПЦР-тест.

Это как бы не новость.

Новость в том, что заворачивают тех, кто совсем недавно уже ковидом переболел, имеет на руках все соответствующие документы с мокрыми печатями, но ПЦР-теста не сделал.

Их же, переболевших, не пустят в соседнюю страну без страховки от коронавируса.

Вы видите логику?

А ее нет.

Все эти разговоры в ЕС об обязательной вакцинации и ковид-паспортах, для Украины - пустое место.