Украина создала еще одну преграду для граждан Молдовы, желающих попасть в эту страну

|
|
|
Общество
Тут наши читатели обнаружили удивительную вещь: оказывается, для того, чтобы попасть в соседнюю Украину, необходим ПЦР-тест.
Это как бы не новость.
Новость в том, что заворачивают тех, кто совсем недавно уже ковидом переболел, имеет на руках все соответствующие документы с мокрыми печатями, но ПЦР-теста не сделал.
Их же, переболевших, не пустят в соседнюю страну без страховки от коронавируса.
Вы видите логику?
А ее нет.
Все эти разговоры в ЕС об обязательной вакцинации и ковид-паспортах, для Украины - пустое место.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|