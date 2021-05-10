В День Победы ему исполнилось 100 лет: как в Молдове поздравляли ветерана

В знак глубокого уважения и признательности военнослужащие Национальной армии выстроились во дворе дома, где живет ветеран, ожидая его появления в окне.

Когда Павел Васильевич появился на балконе, одетый в парадную форму, оркестр заиграл марши военных лет.

Под аплодисменты соседей и очевидцев праздничного события военные отдали честь ветерану, а затем поднялись к нему в квартиру. И.о. главы Минобороны вручил Павлу Гладкову медаль Национальной армии "Укрепление боевого братства".

Вместе с ветераном его столетний юбилей и День Победы праздновали многочисленные члены большой семьи, внуки и правнуки героя.

Павел Гладков родился 9 мая 1921 года, ушел на фронт в первый год Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии.