В День Победы ему исполнилось 100 лет: как в Молдове поздравляли ветерана

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Интересное
Старейшему в Молдове ветерану Великой Отечественной войны Павлу Васильевичу Гладкову 9 мая исполнилось сто лет. В этот вековой юбилей поздравить героя прибыл исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук в сопровождении духового оркестра.
В знак глубокого уважения и признательности военнослужащие Национальной армии выстроились во дворе дома, где живет ветеран, ожидая его появления в окне.
Когда Павел Васильевич появился на балконе, одетый в парадную форму, оркестр заиграл марши военных лет.
Под аплодисменты соседей и очевидцев праздничного события военные отдали честь ветерану, а затем поднялись к нему в квартиру. И.о. главы Минобороны вручил Павлу Гладкову медаль Национальной армии "Укрепление боевого братства".
Вместе с ветераном его столетний юбилей и День Победы праздновали многочисленные члены большой семьи, внуки и правнуки героя.
Павел Гладков родился 9 мая 1921 года, ушел на фронт в первый год Великой Отечественной войны. Участвовал в боевых действиях на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии.
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