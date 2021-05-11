Статистика доказывает: зарплату выдают в конвертах

На мой взгляд, у нас есть очень странные данные статистики. В последние годы доля прямых расходов на персонал (в основном зарплата и определенные незначительные доплаты) составила (в процентах):

* в среднем, по всем активным предприятиям - 8,9 в 2017 году и 8,1 в 2019-м.

* в среднем, на так называемых больших предприятиях - 8,1 в 2017-м и 3,1 в 2019-м.

* в среднем на 65 самых крупных предприятиях по объемам продаж - 2,7 в 2017-м и 2,5 в 2019-м.

Таким образом, за три года доля прямых расходов значительно уменьшилась. Но при этом, по данным официальной государственной статистики, доля прямых расходов по отношении к ВВП, якобы составила (в процентах): в 2019 году - 25,8, в 2018-м - 23,9, в 2017-м - 22,6.

Это абсолютно нереальные данные, если учесть, что соотношение ВВП к объемам продаж составляет в среднем по годам 54 процента.

Все вышеизложенное, в первую очередь, явно говорит о том, что на всех предприятиях определенную часть зарплаты, оценочно около 40 процентов, выдают в конвертах. И особенно четко это просматривается на больших предприятиях.

Оценочно доля зарплат в конвертах составила (в миллиардах лей): в 2019 году - 25-45, в 2018-м - 31-46, в 2017-м - 23-31.

Таким образом, только недоплата подоходного налога в бюджет с этих сумм составила (в миллионах лей): в 2019 году- 2100-3700, в 2018-м - 2600-3800, в 2017-м - 1900-2600.

Отмечу, что доля продаж по годам крупных предприятий, а их около 800, составляет 60 процентов от продаж всех активных (около 57 тысяч) предприятий.