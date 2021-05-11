Думитру Барбалат: 125 миллионов на выборы – много это или мало?

ЦИК озвучил свои расчеты на тему стоимости организации и проведения внеочередных парламентских выборов. Нужно 125 миллионов лей. Началась дискуссионная кампания, со всех сторон пошли рассуждения: откуда такие деньги брать, правильно ли определена сумма, не много ли? Более продвинутые сравнивают 125 миллионов с абсолютными цифрами расходов на проведение парламентских выборов в прежние годы.

И также делают свои выводы.

Мы же подойдем к этой задаче иначе.

В таблице приведены расходы на финансирование ЦИК с 2009 по 2021 год. В колонке 1 – годы проведения выборов, пт – парламентские, пр – президентские, м – местные общие. В колонке 2 - расходы на финансирование ЦИК согласно данным законов о госбюджетах. 5 – расходы на персонал, данные из тех же источников, 4 и 7 – расходы на финансирование ЦИК, в том числе на оплату персонала, в пересчете на доллары по курсу.

И, внимание, колонка 3. За основу взял расходы на проведение парламентских выборов в 2010 году, последующие расходы пересчитал с учетом ежегодного индекса инфляции, пересчитанного также к 2010 году. В результате видим, что расходы на проведение парламентских выборов в 2019 году и президентских в 2020-м значительно увеличились.

Теперь переходим к расходам на персонал.

Здесь большой вопрос к тому, как были определены расходы на персонал в 2009-м и 2010-м. Потому как в последующие годы эти расходы значительно, на порядок, меньше.

Я взял за основу для последующих перерасчетов расходы на персонал в 2011 году. Обратите внимание на, опять же, сильно завышенные расходы на персонал в 2019-2021 годы.

Для прояснения ситуации обратимся к результатам проверок финансовой деятельности ЦИК Счетной палатой.

Следует отметить, что СП начиная с 2009 года проверила финансовую деятельность ЦИК по результатам парламентских выборов в 2009-м, 2010-м, 2014-м. А также по результатам местных выборов в 2015 году. После этого, ранее выявив недостатки, Счетная палата не стала более проверять финансирование выборов. Почему?

Во всех актах проверок аудиторы неизменно констатируют одно и то же: аудит установил, что управление бюджетными средствами для кампании выборов в общих чертах (!) соответствовало требованиям нормативной базы. Но, вместе с тем и в целом, управление расходами не соответствовало требованиям финансово-бюджетной дисциплины, что обусловило определенные (?) несоответствия в оплате труда, в государственных закупках, финансово-бухгалтерском менеджменте.

При всем этом в последующие годы, когда Счетная палата выявляла те же повторяющиеся финансовые несоответствия, она даже не упоминала о том, что эти нарушения серийные.

Мы, граждане и налогоплательщики, вправе задать такой вопрос.

В те годы, когда проводились очередные или внеочередные выборы, на определенный период до начала предвыборной кампании, во время выборов и на заключительной стадии, необходимость в полном составе ЦИК – 55 штатных единиц - как бы оправдана.

Но это - максимум пять месяцев в году.

Какая необходимость содержать ЦИК в полном своем составе в те годы, когда выборов нет?

Зачем нужен полный состав ЦИК весь год, когда намечены выборы, если период его активной деятельности - максимум шесть месяцев?

На все вопросы завуалированно отвечает Счетная палата. Очевидно, что должен был ответить и минфин, когда ЦИК ежегодно представляет на согласование свой очередной годовой бюджет. И, вполне возможно, генпрокуратура и антикоррупционный центр.

Очевидно, что и ныне, после того как ЦИК озвучил сумму расходов в 125 миллионов лей, также свое слово должны сказать сначала минфин, а затем и правительство.

Осмелятся ли исполняющие обязанности на такой шаг? Осмелятся ли, смогут ли разобраться в этих явных финансовых махинациях два бывших министра финансов, числящиеся в советниках у президента?

Думитру БАРБАЛАТ

Расходы ЦИК