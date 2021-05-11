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Думитру Барбалат: 125 миллионов на выборы – много это или мало?
11.05.2021

ЦИК озвучил свои расчеты на тему стоимости организации и проведения внеочередных парламентских выборов. Нужно 125 миллионов лей. Началась дискуссионная кампания, со всех сторон пошли рассуждения: откуда такие деньги брать, правильно ли определена сумма, не много ли? Более продвинутые сравнивают 125 миллионов с абсолютными цифрами расходов на проведение парламентских выборов в прежние годы.

И также делают свои выводы. 

Мы же подойдем к этой задаче иначе. 

В таблице приведены расходы на финансирование ЦИК с 2009 по 2021 год. В колонке 1 – годы проведения выборов, пт – парламентские, пр – президентские, м – местные общие. В колонке 2 - расходы на финансирование ЦИК согласно данным  законов о госбюджетах. 5 – расходы на персонал, данные из тех же источников, 4 и 7 – расходы на финансирование ЦИК, в том числе на оплату персонала, в пересчете на доллары по курсу. 

И, внимание, колонка 3. За основу взял расходы на проведение парламентских выборов в 2010 году, последующие расходы пересчитал с учетом ежегодного индекса инфляции, пересчитанного также к 2010 году. В результате видим, что расходы на проведение парламентских выборов в 2019 году и президентских в 2020-м значительно увеличились. 

Теперь переходим к расходам на персонал.

Здесь большой вопрос к тому, как были определены расходы на персонал в 2009-м и 2010-м. Потому как в последующие годы эти расходы значительно, на порядок, меньше. 

Я взял за основу для последующих перерасчетов расходы на персонал в 2011 году. Обратите внимание на, опять же, сильно завышенные расходы на персонал в 2019-2021 годы. 

Для прояснения ситуации обратимся к результатам проверок финансовой деятельности ЦИК Счетной палатой. 

Следует отметить, что СП начиная с 2009 года  проверила финансовую деятельность ЦИК по результатам парламентских выборов в 2009-м, 2010-м,  2014-м. А также по результатам местных выборов в 2015 году. После этого, ранее выявив недостатки, Счетная палата не стала более проверять финансирование выборов. Почему? 

Во всех актах проверок аудиторы неизменно констатируют одно и то же: аудит установил, что управление бюджетными средствами для кампании выборов в общих чертах (!) соответствовало требованиям нормативной базы. Но, вместе с тем и в целом, управление расходами не соответствовало требованиям финансово-бюджетной дисциплины, что обусловило определенные (?) несоответствия в оплате труда, в государственных закупках, финансово-бухгалтерском менеджменте. 

При всем этом в последующие годы, когда Счетная палата выявляла те же повторяющиеся финансовые несоответствия, она даже не упоминала о том, что эти нарушения серийные. 

Мы, граждане и налогоплательщики, вправе задать такой вопрос. 

В те годы, когда проводились очередные или внеочередные выборы, на определенный период до начала предвыборной кампании, во время выборов и на заключительной стадии, необходимость в полном составе ЦИК – 55 штатных единиц - как бы оправдана.

Но это - максимум пять месяцев в году. 

Какая необходимость содержать ЦИК в полном своем составе в те годы, когда выборов нет? 

Зачем нужен полный состав ЦИК весь год, когда намечены выборы, если период его активной деятельности - максимум шесть месяцев? 

На все вопросы завуалированно отвечает Счетная палата. Очевидно, что должен был ответить и минфин, когда ЦИК ежегодно представляет на согласование свой очередной годовой бюджет. И, вполне возможно,  генпрокуратура и антикоррупционный центр. 

Очевидно, что и ныне, после того как ЦИК озвучил сумму расходов в 125 миллионов лей, также свое слово должны сказать сначала минфин, а затем и правительство. 

Осмелятся ли исполняющие обязанности на такой шаг? Осмелятся ли, смогут ли разобраться в этих явных финансовых махинациях два бывших министра финансов, числящиеся в советниках у президента? 

Думитру БАРБАЛАТ

 

       Расходы ЦИК                           

 

Выборы

Пт – парламент

Пр - президента

М - местные

Расходы всего

Расходы на персонал

млн. лей

ИПЦ

2919

млн.

млн.

лей

ИПЦ

2010

$

млн.

 

1

2

3

4

5

6

7

итого

 

1.381,3

 

84,13

157,2

 

11,26

2021

Пт,

186,8

121,9

10,38

10,6

6,0

0,59

2020

Пр, два тура

221,6

119,8

12,79

13,9

5,9

0,80

2019

Пт., и М,

300,8

230,6

17,14

16,4

5,7

0,93

2018

 

83,0

 

4,94

12,0

 

0,71

2017

 

64,2

 

3,47

6,1

 

0,33

2016

Пр. два тура

151,6

 

7,61

7,7

 

0,39

2015

М.

80,4

 

4,27

6,0

 

0,32

2014

Пт.

93,5

85,9

6,66

4,7

4,2

0,33

2013

 

13,2

 

1,04

3,8

 

0,30

2012

 

5,9

 

0,49

2,9

 

0,24

2011

М.

52,4

 

4,46

3,4

3,4

0,29

2010

Пт.

69,4

69,4

5,61

27,2

 

2,20

2009

Пт.

58,5

 

5,27

42,5

 

3,83

 

 
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