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Общество
Экспертиза признала невменяемой девушку, зарезавшую мать в Комрате
11.05.2021

Находилась в невменяемом состоянии в момент преступления. Таковы результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении Анны Лейкович из Комрата, зарезавшей свою мать.
Информацию подтвердил ее адвокат Сергей Коваленко. В ближайшие дни прокуратура направит дело в суд, передает publika.md

Адвокат сообщил, что подзащитная по-прежнему находится на лечении, но не уточнил где. И.о. прокурора Гагаузской автономии Виктор Кылчик также отказался предоставить информацию о местонахождении обвиняемой, уточнив только, что она находится под стражей. Директор клинической психиатрической больницы Виктор Фуртунэ сообщил нашему телеканалу, что такой пациентки у них нет.

Эксперты говорят, что убийца может избежать тюрьмы: "По закону, можно добиться освобождения от уголовного наказания. Вместо этого применят принудительную меру медицинского характера - госпитализацию в специализированное психиатрическое медицинское учреждение", - говорит адвокат Виталий Йордаки.

Преступление произошло 11 декабря 2020 года в Комрате. Девушка нанесла несколько ножевых ранений матери, вырезала у нее сердце, бросила его на пол и скрылась. Труп 40-летней женщины обнаружила сестра. По словам родственников, женщина некоторое время работала в Германии и вернулась домой, чтобы избавить дочь от наркозависимости. Подозреваемую поймали по "горячим следам" в доме друга. 14 декабря Анну Лейкович арестовали на 30 суток. Через несколько дней девушку перевели из изолятора в Кишиневскую клиническую психиатрическую больницу.


 
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