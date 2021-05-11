Появились первые кадры с репетиции Натальи Гордиенко на "Евровидении"

На официальном сайте песенного конкурса "Евровидение" появились первые кадры с репетиции представительницы Молдовы Натальи Гордиенко.

Молдавскую исполнительницу в Роттердаме сопровождает в качестве продюсера Филипп Киркоров. Ранее он сообщил, что для номера были сделаны туфли на заказ и они покрыты 9000 кристаллов Swarovski - это эксклюзивное творение российского дизайнера Александра Сирадекиана, бренд которого за пять лет завоевал международный рынок.

Сценический наряд исполнительницы создал Зухаир Мурад. Известный ливанский модельер сам предложил свои услуги, услышав песню. На счету дизайнера - наряды для многих звезд мирового шоу-бизнеса, таких как Бейонсе, Рианны и Мадонны.

В этом году конкурс песни "Евровидение" состоится в 65-й раз. Он пройдёт в Роттердаме после победы представителя Нидерландов Дункана Лоуренса с песней "Arcade" на конкурсе 2019 года в Тель-Авиве, Израиль. В 2020-м фестиваль отменили из-за пандемии.

Полуфиналы и финал конкурса запланированы на 18, 20 и 22 мая.