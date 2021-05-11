Более 70 тыс. молдаван, находящихся за рубежом, предварительно зарегистрировались для выборов

Чуть более 70 300 молдавских граждан, находящихся за рубежом, предварительно зарегистрировались для досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля. Большинство из них из Италии - 14 234 человек, из 799 населенных пунктов. За ними следуют молдавские граждане из Великобритании - 11 292 и из Германии - 8 483 человек. Цифры можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает IPN.

„Предварительная регистрация” - это дополнительная услуга, посредством которой граждане Республики Молдова с правом голоса могут объявить о своем намерении проголосовать в определенном населенном пункте за рубежом. А так же объявить о своем намерении проголосовать на избирательных участках на территории Республики Молдова, если они являются гражданами Республики Молдова с правом голоса и проживают в населенных пунктах приднестровского региона.

Цель службы - определить приблизительное количество избирателей, которые будут голосовать за пределами страны и на избирательных участках, организованных для избирателей приднестровского региона. А также для открытия дополнительных избирательных участков за рубежом с согласия властей принимающих стран, а также для определения приблизительного количества бюллетеней для голосования, которые будут распределены на соответствующие избирательные участки.

Для регистрации, молдавские граждане имеют две возможности: онлайн, на странице ЦИК, или письменным (индивидуальным или групповым) заявлением в комиссию (MD-2012, Кишинев, ул. В. Александри, 119) и / или в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова.