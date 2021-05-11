11 Мая 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
Политика
Более 70 тыс. молдаван, находящихся за рубежом, предварительно зарегистрировались для выборов
11.05.2021

Чуть более 70 300 молдавских граждан, находящихся за рубежом, предварительно зарегистрировались для досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля. Большинство из них из Италии - 14 234 человек, из 799 населенных пунктов. За ними следуют молдавские граждане из Великобритании - 11 292 и из Германии - 8 483 человек. Цифры можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает IPN.

„Предварительная регистрация” - это дополнительная услуга, посредством которой граждане Республики Молдова с правом голоса могут объявить о своем намерении проголосовать в определенном населенном пункте за рубежом. А так же объявить о своем намерении проголосовать на избирательных участках на территории Республики Молдова, если они являются гражданами Республики Молдова с правом голоса и проживают в населенных пунктах приднестровского региона.

Цель службы - определить приблизительное количество избирателей, которые будут голосовать за пределами страны и на избирательных участках, организованных для избирателей приднестровского региона. А также для открытия дополнительных избирательных участков за рубежом с согласия властей принимающих стран, а также для определения приблизительного количества бюллетеней для голосования, которые будут распределены на соответствующие избирательные участки.

Для регистрации, молдавские граждане имеют две возможности: онлайн, на странице ЦИК, или письменным (индивидуальным или групповым) заявлением в комиссию (MD-2012, Кишинев, ул. В. Александри, 119) и / или в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова.


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.