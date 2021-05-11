При румынах в Кишиневе показывали советские фильмы «Путевка в жизнь» и «Веселые ребята»

Наталья Буга, Facebook

С 28 декабря 1895 года, когда изобретатели синематографа братья Люмьер провели первый коммерческий киносеанс, весь мир заболел кино. Сначала публика шла из любопытства, потом из любви к кинокомедиям, мелодрамам и трагедиям. Повсюду открывались кинотеатры, приносившие немалый доход. Небольшой Кишинев не отставал. Первый киносеанс состоялся в благородном дворянском собрании в 1897 году.

Между прочим, кинотеатр «Патрия» построен на месте разрушенного в войну здания благородного собрания. Но до 1906 года в городе отдельных кинотеатров не было. Фильмы крутили, например, в ресторанах. В ресторане «Бомонд» этим занимался 30-летний кишиневский грек Георгий Пападаки. Затем он выкупает у городской думы полуразрушенное здание на углу Пушкина и Александровской (Ленина, Штефана чел Маре), ремонтирует его и открывает первый городской кинотеатр «Орфеум».

Сюда ходила обеспеченная публика. Для граждан попроще открыли кинотеатр «Палас» в районе железнодорожного вокзала. В 1914 году в здании стационарного цирка (нынешняя филармония) открылся кинотеатр «Экспресс», тоже весьма демократичный. Ни один из них до нашего времени не дожил. А вот кинотеатр «Одеон» существует, мы его знали как «Бируинцу».

Я нашла три даты открытия Одеона: 1912-й, 1918-й, 1928-й. Наибольшее доверие вызывает последняя. В 1909 году П.Котляревский построил внушительный дом, в котором позже разместилась торгово- промышленная палата (Комсомольская, Эминеску) ниже улицы Ленина (Штефана чел Маре). В этом здании в 1926 году открыли кафе «Биржа» и ресторан с отличной еврейской кухней. Вскоре оба этих заведения стали излюбленным местом кишиневской творческой интеллигенции, актеров, журналистов, литераторов и музыкантов. Было принято решение рядом построить ещё одно развлекательное учреждение - театр-кинотеатр, где можно было бы давать спектакли, концерты и показывать кинофильмы.

Строили с претензией на роскошь: зрительный зал на 600 мест высотою в восемь метров, сцена с возможностью трансформации, мебель заказывали в Вене. Назвали «Одеон». Интересно, что при румынах здесь показывали фильмы на русском языке, закупленные в СССР: «Путевка в жизнь», «Веселые ребята». Сохранились газеты с рекламными объявлениями. В 30-е годы владельцем «Одеона» был Моисей Яковлевич Ландесман.

Во время войны здание торговой палаты с кафе и рестораном было разрушено, а кинотеатр «Одеон» уцелел. Название поменяли на «Победа». В конце 50-х кинотеатр реконструировали и расширили под руководством архитектора Войцеховского, назвали уже «Бируинца». После реконструкции заработали три кинозала: красный, голубой, зелёный. Вход в зелёный зал был отдельный, кассы тоже были свои, находился он под голубым залом в подвальном помещении. Здесь днём показывали исключительно детское кино. В 1981 году красный зал переоборудовали в стереозал, а зелёный назвали детским кинотеатром «Андриеш».

Из всех кинотеатров в Кишиневе выжили только два: «Патрия» и «Бируинца». Последний стал снова «Одеоном» и делит помещение с театром «Сатирикус». Кинозал остался один.