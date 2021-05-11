В Кишинёве состоялся самый масштабный автопробег за всю историю независимой Молдовы

Акцию анонсировал на своей странице в социальных сетях глава общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев и одна из групп в социальных сетях, передаёт eNews.

На Центральной площади Кишинева собралось более 300 автомобилей. Среди участников мероприятия были и ретро машины. Активисты из окон своих "железных коней" подняли Знамена Победы. Так же были замечены флаги советских союзных республик и красные знамена с надписями - За Родину!

"Масштаб акции говорит об уровне поддержки этой Великой даты среди молдавского общества. Мы ежегодно проводим подобные мероприятия и с каждым годом становится все больше и больше участников. Жаль, что ветеранов становится все меньше, но это объективный процесс. Мы сделаем все возможное, чтобы хоть как-то соответствовать нашим героям" - заключил Тулянцев, показывая свою футболку с изображением своего деда-фронтовика.

По завершению автопробега, участники мероприятия, растянули на Мемориале "Вечность" огромные знамена. Первое - это копия Знамени Победы, которое развивалось над Рейхстагом. И два - с изображением штандартов 2-ого и 3-ого Украинских фронтов, которые во время войны освобождали Молдавию.

Тулянцев пообещал, что с этими Знаменами парашютисты совершат прыжок в августе, к Ясско-Кишиневской операции.

По завершению мероприятия, участники автопробега запустили в небо белых голубей и возложили цветы.

Артем Гурьев, который также был одним из организаторов мероприятия, призвал участников автопробега проехать к ветеранам для вручения подарков к празднику.