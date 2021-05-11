Кишиневцы раскритиковали решение открыть кладбища, но не предоставить транспорт

На Радоницу многие кишиневцы садились в переполненные автобусы и маршрутки, чтобы добраться до столичного кладбища Святого Лазаря.

Большинство горожан были обеспокоены тем фактом, что, несмотря на открытие доступа к могилам, столичная примэрия не выделила больше общественного транспорта, как это было в годы до пандемии, сообщает tv8.md

Несмотря на то, что полиция присутствовала в большом количестве на кладбищах и передавала звуковые сообщения об опасности заражения, было много людей, которые вообще не носили защитных масок. Некоторые граждане выразили опасение, что из-за этих двух дней число заражений COVID-19 увеличится.

Люди, приехавшие на кладбища на автобусах и маршрутках, раскритиковали решение властей не выделить организованный транспорт до кладбища Святого Лазаря. Возвращаясь с кладбища домой, горожане садились во все те же переполненные маршрутки.