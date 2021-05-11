Унионистские и проевропейские силы разделились перед досрочными выборами

Партии, продвигающие цель объединения, и проевропейские партии далеки от консенсуса по вопросу объединения сил перед досрочными парламентскими выборами.

Представители Платформы DA говорят, что предложили идею укрепления проевропейского и унионистского сегмента, но их предложение было отклонено. ПДС отмечает, что идет самостоятельно на выборы, а унионисты заявляют, что в скором времени придут с общей платформой, но без ПНЕ, отмечает IPN.

Представители Платформы DA говорят, что на следующих выборах не может быть проевропейского правого блока, хотя партия выступила за единство еще до объявления даты выборов.

„Платформа DA предложила еще в январе объединить силы всех правых партий, но нам отказали. Платформа DA самостоятельно примет участие в выборах и попросит граждан проголосовать за нее, потому что так правильно с нашей точки зрения”, - сказал генеральный секретарь Платформы DA Ион Тергуцэ в ходе передачи „Ora Expertizei” на Jurnal TV.

В то же время представители ПДС говорят, что формула бывшего блока ACUM устарела, а самостоятельное участие партий в выборах необходимо для того, чтобы выявить потенциал каждого формирования.

„Нам не нужно повторять идею блока ACUM. Блок ACUM имел четкий мандат и четкий определенный период. Нет ничего страшного в том, что каждый будет участвовать самостоятельно. Я уверен, что все кандидаты получат достаточно голосов и докажут гражданам, что они способны представлять их интересы”, - сказал депутат ПДС Думитру Алайба.

В то же время, некоторые унионистские силы отмечают, что пойдут на выборы с общей платформой, но Партия национального единства, возглавляемая Октавианом Цыку, не будет частью нового избирательного формирования.

„AUR является неотъемлемой частью Политического движения Unirea и не может быть и речи о расколе унионистов. Мы вместе с коллегами из Политического движения Unirea являемся единственной силой румынской единства. Все остальные считают, что они преуспеют самостоятельно, и это совершенно противоположно самому понятию объединения. И уверяю вас, что AUR не будет идти отдельно, пренебрегая другими унионистскими силами, а наоборот, мы все будем идти вместе одной избирательной платформой”, - заявил лидер AUR Влад Билецки.

Тем не менее, в следующем парламенте будет создан правящий альянс между ПДС и Платформой DA. Представители двух формирований убеждены, что в будущем законодательном органе будет проевропейское большинство, которое поддержит правительство профессионалов, правительство, которое будет продвигать реформы в области юстиции и разблокирует внешнюю финансовую помощь. Они убеждены, что проевропейское правительство будет утверждено сразу после июльских выборов.

По словам генерального секретаря ПДС, в избирательной кампании не будет взаимных нападок между двумя политическими организациями, потому что после выборов ПДС создаст мажоритарную коалицию с Платформой DA. „В будущем парламенте мы создадим коалицию с хорошими, справедливыми, честными людьми, которые будут управлять в интересах страны, в том числе с участием Платформы DA. Лидеры Платформы DA заявили, что их подсчёты показывают, что они войдут в следующий парламент, поэтому мы с ними создадим коалицию. Я не вижу рисков из создания левой коалиции в следующем парламенте”, - сказал генеральный секретарь ПДС Андрей Спыну в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

Представители Платформы DA также убеждены, что окажутся в следующем парламенте и вместе с ПДС, сразу же после выборов утвердят проевропейское правительство, которое восстановит отношения нашей страны с международными финансовыми институтами.

„В следующем парламенте только эти два формирования могут продвигать европейские реформы и ценности, и если это произойдет, 12-13 июля будет ясно, как будет выглядеть правительство, потому что мы уже много потеряли - инвестиции из Румынии, европейские деньги, соглашение с МВФ, до сих пор мы только простаивали, мы должны торопиться. Правительство коалиции ПДС-Платформа DA будет создано сразу после выборов”, - сказал депутат Платформы DA Василе Нэстасе.

До сих пор Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Избирательный блок „Ренато Усатый”, состоящий из Партии „Патрия” и „Нашей партии”. Также проводятся переговоры между ПСРМ и ПКРМ о создании другого избирательного блока. Избирательный порог для блоков, состоящих из 2 политических формирований, составляет 7%.