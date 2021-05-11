Спыну и Нэстасе: Будет коалиция ПДС-Платформа DA в будущем парламенте

В следующем парламенте будет создан правящий альянс между ПДС и Платформой DA. Представители двух формирований убеждены, что в будущем законодательном органе будет проевропейское большинство, которое поддержит правительство профессионалов, правительство, которое будет продвигать реформы в области юстиции и разблокирует внешнюю финансовую помощь. Представители ПДС и Платформы DA убеждены, что проевропейское правительство будет утверждено сразу после июльских выборов, отмечает IPN.

Представители ПДС говорят, что пойдут на выборы самостоятельно и избегут создания избирательного блока с Платформой DA. По словам генерального секретаря формирования, в избирательной кампании не будет взаимных нападок между двумя политическими организациями, потому что после выборов ПДС создаст мажоритарную коалицию с Платформой DA.

„В будущем парламенте мы создадим коалицию с хорошими, справедливыми, честными людьми, которые будут управлять в интересах страны, в том числе с участием Платформы DA. Лидеры Платформы DA заявили, что их подсчёты показывают, что они войдут в следующий парламент, поэтому мы с ними создадим коалицию. Я не вижу рисков из создания левой коалиции в следующем парламенте”, - сказал генеральный секретарь ПДС Андрей Спыну в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

И представители Платформы DA убеждены, что окажутся в следующем парламенте и вместе с ПДС, сразу же после выборов утвердят проевропейское правительство, которое восстановит отношения нашей страны с международными финансовыми институтами.

„В следующем парламенте только эти два формирования могут продвигать европейские реформы и ценности, и если это произойдет, 12-13 июля будет ясно, как будет выглядеть правительство, потому что мы уже много потеряли - инвестиции из Румынии, европейские деньги, соглашение с МВФ, до сих пор мы только простаивали, мы должны торопиться. Правительство коалиции ПДС-Платформа DA будет создано сразу после выборов”, - сказал депутат Платформы DA Василе Нэстасе.

До сих пор Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Избирательный блок „Ренато Усатый”, состоящий из Партии „Патрия” и „Нашей партии”. Также проводятся переговоры между ПСРМ и ПКРМ о создании другого избирательного блока. Избирательный порог для блоков, состоящих из 2 политических формирований, составляет 7%.