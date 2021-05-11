Майя Санду: "Правда в том, что война - это самое страшное зло"

Президент Майя Санду выступила с видеообращением по случаю Дня 9 мая. Как передает "ИНФОТАГ", согласно законодательству, в этот день в Молдове празднуют "День победы и памяти павших в боях за независимость Родины", а также День Европы.

"День 9 мая для нашей страны - очень символичный день. Территория РМ оказалась в эпицентре великих трагедий ХХ века. Сперва наотмашь ударила волна фашистской ненависти, в качестве целей выбирая религиозные и этнические критерии, потом новый удар по стране и по нашим людям нанесли классовая ненависть, организованный голод и репрессии", - отметила Санду.

Перейдя на русский язык, она подчеркнула, что "исторические вопросы - самые сложные, а безответственные политики, чтобы отвлечь внимание от своего воровства и цинизма, пытаются манипулировать нашей коллективной памятью".

"Чтобы противостоять их желанию вовлечь нас в бесконечные исторические трактовки, надо знать факты, знать правду. Правда заключается в том, что во время Второй мировой войны на территории Молдовы людей убивали только из-за их этнической или религиозной принадлежности. Десятки тысяч наших родных, наших соседей, десятки тысяч, ни в чем не повинных взрослых, стариков и детей", - заявила президент.

В то же время, она отметила, что "правда и в том, что после победы во Второй мировой войне начались репрессии".

"В сталинских лагерях погибли тысячи наших земляков - румын и гагаузов, русских и украинцев, болгар и ромов. И это тоже были близкие нам люди, родственники, соседи. Правда в том, что война - это самое страшное зло. И государство может стать настоящим монстром. В эти майские дни я хочу пожелать, чтобы никогда больше война не пришла на нашу землю, чтобы ни одна семья не оплакивала погибших и депортированных, чтобы каждый человек в РМ испытывал гордость за свою страну. Сегодня мы празднуем первый день мира. Этот праздник дорог нам всем", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что "сегодняшняя радость связана с победой над нацизмом и фашизмом, но также - с миром, воцарившимся в Европе после этой победы".

"Мир - это самый важный результат победы, и мир стал возможным, в том числе, после переосмысления того, как европейские страны взаимодействуют друг с другом, как решают конфликты и гармонично развиваются в рамках единой Европы. У дня 9 мая - особое, символическое значение. Это еще и день, когда два великих европейских народа, французы и немцы, решили оставить прошлое, наполненное ненавистью и разобщением, которое несло смерть, войны и страдания для всех, - в прошлом. Оставить в прошлом - ради того, чтобы выстраивать общее будущее, свободное и процветающее. Так появилась объединенная Европа - та свободная и процветающая Европа, частью которой мы хотим быть", - сказала президент Майя Санду.

В воскресенье на Мемориале воинской славы "Вечность" состоялось возложение цветов. Президент Майя Санду не участвовала в официальной церемонии, она пришла на Мемориальный комплекс "Вечность" рано утром и возложила цветы отдельно от председателя парламента, премьер-министра и других участников церемонии.