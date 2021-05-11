На грани исчезновения. Вымирание грозит почти 150-ти селам Молдовы. В некоторых из них проживают менее ста человек. Почти 20% населенных пунктов Унгенского района за последние 10 лет лишились половины населения. Забытыми богом и властями чувствуют себя и жители села Негурений Ной. Практически вся молодежь мигрировала, сейчас там остались лишь старики.

В настоящее время в Негурений Ной дома, в которых всё ещё горит свет, можно пересчитать по пальцам.

"Нет тут и двадцати семей. Один, два, три, четыре... шестнадцать.- Шестнадцать?- Шестнадцать семей. И то даже молодёжь уехала."

Многие жители уехали в города или за границу в поисках лучшей жизни. Оставшиеся ельчане с тоской вспоминают времена, когда в их местности кипела жизнь.

"Село было побольше, людей мыло много. Вот эти два ряда, внизу тоже, где тот дом, тоже еще ряд был домов. Была работа. Остались вот только мы. Мы остались уже как бедные люди"

"Да, было много людей. Был дом возле дома. Много детей было, молодёжи. А сейчас всё, нет."

"Поумирали люди, дети поехали в разные сёла, в города, больше всего в Россию. И население здесь уже так, мало кто молодые."

Сельчане уже и не надеются на помощь местных властей. Всё делают своими силами. Однако все еще просят, чтобы им провели сеть. Ведь единственная связь с внешним миром у них - радиотелефоны.

"112 и связываемся с Кишиневом. А так трудно.- Но он рабочий, да? - Нет, нет. Ноль у меня не набирается. Я не могу уже. Я бегу до соседки, если мне надо."

Молдова входит в топ-20 стран мира по депопуляции населения. Ежегодно ее оставляют более 10 тысяч граждан.

"Депопуляция является актуальной уже более трех десятилетий. Мы практически потеряли в двое больше населения, чем во Второй мировой войне. "

Специалисты подчеркивают: смертность в Молдове превышает рождаемость. Уже второе десятилетие в стране коэффициент воспроизводства населения отрицательный.