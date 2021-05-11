"Много вакцины до сих пор в холодильниках": Ион Чебан считает, что процесс иммунизации идет медленно

В Кишиневе пациентов с диагнозом COVID-19 больше не будут госпитализировать в больницы имени Георгия Палади и Sfînta Treime. Решение принято Минздравом в связи с уменьшением количества случаев заражения в последние недели.

С другой стороны, власти не исключают, что после недавних праздников эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. На данный момент в медучреждениях столичного муниципия из 752 коек для больных ковидом свободны 474.

"В общей сложности госпитализировано 278 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них 28 находятся в критическом состоянии, а 131 в тяжелом. В то же время последствия майских праздников могут дать о себе знать только через 7-12 дней", - сказала глава столичного управления здравоохранения Татьяна Бучарски.

Недавно госсекретарь Минздрава Игорь Куров заявил о возможном росте количества инфицированных из-за нестрогого соблюдения противоэпидемических норм в праздничный период.

До сих пор в Кишиневе первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 48 200 человек, а обе - более 5 800. Столичный мэр Ион Чебан считает, что процесс иммунизации идет медленно:

"Жаль, что при наличии такого большого числа желающих так много вакцины до сих пор в холодильниках. Я отдам распоряжение о работе центров и пунктов иммунизации в том числе по субботам и воскресеньям, а также об информировании населения из всех возможных источников".

В муниципии Кишинев 63 пункта вакцинации. Ежедневно они могут принять до 3500 человек.