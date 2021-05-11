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Подозреваемого в похищении Чауса задержали в Молдове
11.05.2021

В Молдове был задержан подозреваемый в похищении Николая Чауса.

Задержанному 30 лет, его взяли при въезде в Молдову, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Мужчине официально предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины, бывшего судьи в соседней стране.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам собирается обратиться в суд с заявлением о помещении задержанного под предварительный арест.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы до 10 лет.


 
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