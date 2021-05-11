Реницэ: Генпрокуратура пытается замять громкие коррупционные дела

Депутат Юрие Реницэ обнародовал отчет Генеральной прокуратуры, который, по словам политика, "подтверждает получение доноса от Влада Плахотнюка и Сергея Яралова о незаконном финансировании ПСРМ".

В связи с этим Реницэ обвинил прокуратуру в "сокрытии громких коррупционных дел", сообщает tv8.md

«Разве можно так бесчувственно лгать нашим гражданам и мне как депутату? Что вы можете сказать сейчас об этом отчете, адресованном Генеральному прокурору, в котором ГП подтверждает получение доносов от Плахотнюка и Яралова о незаконном финансировании ПСРМ? Вы действительно так хотите, чтобы я представил и другие неоспоримые доказательства финансирования ПСРМ во главе с Игорем Додоном?», - написал Юрие Реницэ в своем посте в Facebook.

"Закрытие явно политических дел со стороны Генпрокуратуры в основном связано с технической стороной дел. Это происходит в разительном и непонятном контрасте с закрытием громких дел о коррупции или освобождением из тюрьмы и оправданием видных людей из криминального и преступного мира. Чего стоит только эпизод, в котором Стояногло здоровается со своим знакомым по бывшему парламенту (подобные жесты для генпрокурора с известным задержанным однозначно недопустимы!)», - добавил Реницэ.

Ранее депутат Юрий Реницэ заявил, что бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и Сергей Яралов, один из ее советников, сообщили в прокуратуру о знаменитом "деле кулька", переданного Игорю Додону. Позже депутат опубликовал отрывок из протоколов допроса Плахотнюка и Яралова.