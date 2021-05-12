ПСРМ: смена лидера?

Еще в апреле 2020 года И.Додон наслаждался абсолютной властью в Молдове. Сам он являлся главой государства, ему подчинялись парламент, где у ПСРМ было большинство (правда, тогда в коалиции с ДПМ), и правительство, назначенное этим же парламентским большинством. Ну, а «вишенкой» на «торте» стал Конституционный суд, с председателем, в лице одного из наиболее опытных и известных юристов-социалистов.

Но 23 апреля произошло событие, которое Додон тогда оценить по достоинству не смог: в Конституционном суде при поддержке депутатов-оппозиционеров произошел «путч», и вместо В.Цуркана новым председателем стала Д.Маноле, выдвинутая в свое время в состав Платформой ДА. Додон и Цуркан пытались отстоять этот важнейший в молдавской политической системе пост, но безуспешно. Вскоре, однако, Додон посчитал, что это не самое главное – ведь основные рычаги власти в стране все равно оставались у него, и тема сошла со страниц «социалистических» СМИ.

Но в ноябре Додон проиграл президентские выборы Майе Санду, и его власть над страной начала потихоньку улетучиваться. Правда, он по-прежнему располагал парламентским большинством (хотя союзник его сменился, теперь это был блок «Pentru Moldova», решающее влияние в котором имел И.Шор) и ему – все больше по инерции – еще подчинялось правительство, но оппозиция сумела нащупать слабое место Игоря Николаевича. Им и оказался утерянный над Конституционным судом контроль. Поэтому, представители ПДС и Платформы ДА весной 2021 года забрасывали КС все новыми запросами, пытаясь добиться роспуска парламента и ссылаясь на неизбрание нового правительства. Здесь Додон не воспользовался исключительно выгодным для себя моментом и не призвал социалистов голосовать за кабинет Н.Гаврилицэ, а затем и И.Гросу.

Это позволило бы Додону свалить ответственность за ситуацию в стране на М.Санду и ее ПДС и потихоньку набирать очки, критикуя действительно слабые по уровню подготовки кабинеты за многочисленные ошибки и провалы. Одновременно можно было бы, пользуясь тем же парламентским большинством, даже в случае отставки правительства, не принимать ее, а тянуть время, чтобы кабинет себя больше дискредитировал в глазах избирателей. В результате, вскоре неудачи Гаврилицэ/Гросу стали бы связываться с именем их лидера, М.Санду, и ее рейтинг рухнул бы вниз, утянув на дно и рейтинг самой ПДС. Кроме того, такая ситуация действительно могла бы несколько реабилитировать социалистов и Додона в преддверии выборов.

Но, не желая выпускать рычаги власти ни на секунду, боясь даже тени расследования своей и партийной деятельности при этом кабинете, Додон выбрал другой путь, оказавшийся провальным. Воспользовавшись ростом числа случаев коронавируса, он сумел на время заблокировать роспуск парламента, однако ненадолго. Вскоре оппозиция поняла, что единственное препятствие для роспуска – ЧП, и 28 апреля 2021 года добилась через пресловутый Конституционный суд его отмены, после чего М.Санду буквально через несколько часов издала указ о роспуске законодательного органа.

Сейчас в руках И.Додона остаётся один козырь, выбить который М.Санду и ее люди не смогли. Это контроль над Резервным фондом правительства, в котором осталось около 100 миллионов леев. Ни Додон, ни премьер А.Чокой, вопреки мнению президента Санду, не соглашаются полностью его опустошить ради выборов. Кроме того, денег все равно не хватает, так как для кампании, по расчетам ЦИК, надо примерно 125 миллионов. Так как ЕС и США пока не готовы выделить срочный кредит на её финансирование (хотя нужна, по их меркам, «сущая безделица» – около 7 млн. долларов), то уже назначенные Президентом РМ Санду на 11 июля досрочные парламентские выборы могут попросту не состояться.

Сегодня это – единственное серьезное препятствие, которое может вполне реально сорвать плебисцит. Для достижения своей главной цели последних месяцев у М.Санду осталось два пути: либо заставить кабмин выделить все деньги из Резервного фонда, а оставшиеся восполнить за счет какого-нибудь срочного безвозмездного (или не очень) гранта, либо добиться у Запада выделения кредита специально под выборы.

Но если предположить, что президенту удастся добиться проведения выборов в установленные ее указом сроки, то более чем очевидно, что ПСРМ попадет в весьма невыгодную для себя ситуацию. Своими амбициями, безумным тщеславием, высокомерием и смешными претензиями на абсолютную власть в стране, даже когда она стала ускользать между пальцев, Додон собственными руками поднял сильно обвалившийся к весне прошлого года рейтинг Р.Усатого. Тот в несколько месяцев сумел «восстать из пепла» и показать блестящий для себя результат – 16,9%. Именно из-за участия Р.Усатого и В.Ивановой от Партии «Шор» (6,4% голосов) Додон проиграл первый тур президентских выборов. Не будь этих конкурентов, он стал бы президентом ещё тогда. Так что, в случае досрочных выборов, как «Наша партия» Р.Усатого, так и Партия «Шор», электорат которой в последние годы достаточно стабилен, отберут у социалистов значительный сегмент голосов. Оба – и Р.Усатый, который пылает жаждой отомстить Додону, и И.Шор, для которого важно сохранить свою фракцию – по щелчку пальцев М.Санду могут моментально превратиться в новом парламенте в злейших врагов Додона.

Отчетливо сознавая эту перспективу и понимая, что в новом составе законодательного органа ПСРМ имеет много шансов остаться одна против всех, утратив все мыслимые рычаги влияния на ситуацию, что чревато для социалистов тяжелейшими последствиями, Додон сделал отчаянный ход. Он попытался договориться с еще недавно злейшим своим врагом, экс-президентом В.Ворониным, который многие годы постоянно подчеркивал, как якобы безумно презирает Додона за предательство и уход из ПКРМ в ноябре 2011 года.

В данном случае Додон все просчитал верно. Зная, что Воронин тяжело переживал катастрофу ПКРМ на выборах (достаточно вспомнить крайне озлобленную декларацию ПКРМ по итогам выборов 24 февраля 2019 г.) и наверняка мечтает «исправить несправедливость», которую по отношению к нему посмели допустить «неблагодарные» избиратели, Додон предложил ему переговоры для создания избирательного блока. Он не ошибся. Сделав для вида оговорку, что коммунисты-де, не забывают поведения Додона в прежние годы и грубых его нападок на ПКРМ, Воронин, мечтающий вернуться в кресло парламентария, срочно собрал ручное руководство партии и там без труда провел резолюцию о том, что будет от коммунистов главным переговорщиком с ПСРМ. Как и следовало ожидать, переговоры привели к обоюдному согласию создать диковатый (если судить по еще совсем недавнему прошлому) альянс ПСРМ-ПКРМ, который злые языки уже успели окрестить «коалицией ДодонВор».

Так обе стороны добились своего. Додон показал, что: а) умеет договариваться ради поставленных целей даже со злейшими врагами; б) что он вовсе не в изоляции на левом фланге, как это уже утверждали прозападные политики Молдовы. С другой стороны, Воронин, по-видимому, обеспечил себе лично и своему ближайшему окружению (О.Рейдман, К.Старыш и некоторые другие) «проходные» места в списке кандидатов от новоявленной коалиции. То есть, он при любом раскладе будет снова заседать в парламенте еще несколько лет, даже если коалиция с социалистами развалится немедленно после получения депутатских мандатов.

Но в действительности коалиция – второстепенная победа И.Додона, как бы он не пытался преувеличить ее значение. Ведь даже в союзе с ПКРМ, который, возможно, добавит Додону несколько мандатов, это никак не спасает его от нападок всех остальных парламентских партий. Кроме того, не факт, что эти несколько мандатов все же пойдут в копилку коалиции, так как немногочисленные избиратели ПКРМ прекрасно помнят об отношениях с социалистами за последнее десятилетие, и могут не поддержать такой безумный трюк своего лидера. То же касается и «социалистических» избирателей. Надо думать, Додон все осознает.

Но это еще не все неприятности, которые могут случиться с Додоном. Пожалуй, самый опытный из действующих политиков Молдовы, которого во многом уважает даже немалая часть его политических оппонентов, В.Воронин, попав в парламент и оценив ситуацию, легко может сделать вид, что никакой коалиции нет и вовсе – Додон все последнее десятилетие был его злейшим врагом. Кроме того, все правые партии уже не раз давали понять, что готовы разговаривать в руководстве ПСРМ с кем угодно, кроме Додона. В результате, попав в парламент, Додон рискует превратиться в «изгоя», коему даже Шор побрезгует подать руку.

В условиях, когда все политические партии сплотятся против Додона и поставят перед ним дилемму – либо уход, либо разгром ПСРМ, что явно попытается осуществить с помощью силовых и контролирующих структур президент Санду – Додон имеет много шансов оказаться перед трагическим для себя выбором: последовав примеру В.Филата, тихо уйти из политики. Либо остаться во главе партии и фракции и бессильно наблюдать, как его соратников «прессуют» компроматом и уголовными делами. Зная фантастическое властолюбие Додона, можно не сомневаться, что такой выбор станет для него самым тяжелым в жизни. Возможно, он даже в этой ситуации не решится уйти с поста лидера партии и будет зубами держаться за кресло, к чему бы это не привело ПСРМ.

В случае (допустим и такой вариант) отказа Додона от должности лидера партии, ясно, что никто из высшего руководства, кроме, возможно, З.Гречаной, не сможет его заменить, и то вряд ли в полной мере. В перспективе такая смена «бренда», которым долго был для избирателей И.Додон, в ближайшие годы повлечет за собой падение популярности социалистов и постепенный сход партии с политической сцены. Лидером, который реально сохранил бы, а возможно, со временем и поднял популярность ПСРМ, в этом случае мог бы стать И.Чебан. Но его явно устраивает кресло примара Кишинева, и вплоть до 2023 года, если только М.Санду не разрушит фракцию ПСРМ в муниципальном совете и не найдет компромата на самого Чебана, он намерен остаться на этом посту. При правильном подходе к новым властям страны, И.Чебан, несомненно, не прочь бы остаться главой столицы и на последующие годы (правда, это кресло – слишком жирный кусок, чтобы ПДС так легко согласилась сдать его политическому оппоненту).

Так что, открывающиеся перед ПСРМ перспективы в новом парламенте далеки от радужных. Социалистов может спасти, разве что, практически полная неподготовленность основной части ПДС к управлению страной. Почти никто в руководстве, за малым исключением, не имеет опыта работы в госаппарате. Неспособность вести следствие даже на своих оппонентов, из-за чего много уголовных дел развалится еще до суда, и заметное стремление некоторых деятелей этой партии уже сегодня взять под контроль некоторые «схемы», после получения власти может серьезно подмочить имидж ПДС.

Многое, в конечном счете, будет зависеть от самой М.Санду. Если она переступит через себя и пополнит ряды своих сторонников не только «хорошими людьми», но при необходимости – и оппонентами, то очень многое изменится в ее пользу. Если же нет, то у И.Додона останется немало шансов «выплыть» даже в такой сложнейшей политической ситуации, которая сложится после парламентских выборов.

Руслан ШЕВЧЕНКО,

политический аналитик, доктор истории