Бедные и честные – или богатые и неискренние?

Николай Павлов

Партия PAS, неформальным лидером которой остается действующий президент Майя Санду, вновь просит граждан внести пожертвования в фонд своей избирательной кампании выборов в парламент, назначенных на 11 июля. В обращении, размещенном в соцсетях, отмечается, что именно поддержка и доверие граждан позволят этой правой партии существовать как политической силе. «Пожертвуй! Вместе мы победим на этих выборах!», - взывают партийные лидеры.

Что в действительности скрывается за этой просьбой и насколько бедна партия, которая идет на выборы с протянутой рукой?

Как известно, все избирательные кампании PAS и ее лидера Майи Санду финансировались из-за рубежа. В качестве получателей денег выступали НПО. Депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил несколько лет назад документы, подтверждающие эти схемы, в которых была замешана Майя Санду на выборах главы государства в 2016 году.

В одной из схем была задействована ассоциация «Centrul de Analize și Promovare a Reformelor» (CAER), сказал политик: «Операция «CAER» проходила на президентских выборах 2016 года, НПО ликвидировали в мае 2017 года, нет ни финансовых отчетов, ни данных о деятельности этой организации. Она была создана на основе ассоциации «Cultur Art», зарегистрированной в 2011 году и в 2015-м изменившей название на «Centrul de Analize și Promovare a Reformelor». Регистрационные документы были подписаны министром-демократом Владимиром Чеботарем. Люди Плахотнюка помогли зарегистрировать эти НПО, а сам Плахотнюк обеспечил защиту схемы».

«CAER» зарегистрировали 28 декабря 2015 года, а в январе-апреле 2016 года посольство Великобритании и Европейский фонд за демократию передал НПО два миллиона лей. Его экспертами числились тогда Майя Санду, Игорь Гросу, Лилиана Онофрей-Николэеску, Анастасия Табурчан (родственница Санду). Затем деньги НПО пошли в избирательный фонд кандидата Майи Санду – всего 1,45 миллиона лей.

4 марта 2016 года КС принимает решение о прямых выборах президента. В ноябре того же года они проходят – а 7 марта 2017 года ассоциация прекращает работу. За полгода до выборов, 22 июня 2016 года, зарегистрируется НПО «Fortius» под руководством Кристины Бужор, его юрист - Серджиу Литвиненко. Нет ни финансовых отчетов, ни данных о дарителях и деятельности. Средства для финансирования активистов PAS поступили тогда из Европейского фонда за демократию - 45 тысяч евро, из института публичных политик – 37,5 тысячи долларов. Деньги переводились в PAS, а оттуда - в избирательный фонд Санду. В отчетах для ЦИК в качестве дарителей фигурировали только пенсионеры и представители свободных профессий - все члены PAS.

«Получая зарплаты от «CАЕR», эксперты Санду, Гросу, Николаеску-Онофрей и другие официально жертвовали эти средства на кампанию, - сказал Цырдя. – Доноры Санду – пенсионеры - сдавали по 120 лей. Сначала брали деньги из средств НПО, потом давали их пенсионерам и прочим для пожертвований, разбивали на мелкие суммы, чтобы невозможно было посчитать. Санду и ее партия получают огромные средства от НПО сети Сороса, все эти организации работают на нее».

По словам Цырди, хотя Санду фигурировала в качестве эксперта «CAER», она никогда не указывала своих доходов от этого вида деятельности. Скрыла и тот факт, что входила в совет фонда Сороса.

Интересно, что активисты PAS, судя по их декларациям об имуществе за 2020 год, могли бы и сами профинансировать кампанию «честных людей».

Так, советник президента Алла Немеренко получила в прошлом году более 100 тысяч лей зарплаты от минздрава; 30 тысяч от медуниверситета; 9 тысяч долларов как консультант ВОЗ; 12 тысяч евро от двух компаний в Германии; пенсию в размере почти 64 тысяч лей; не постеснялась получить и компенсацию от МСК в размере более тысячи лей. В банке она хранит более 250 тысяч лей.

Советник Олеся Стамате получила в прошлом году 279 тысяч лей зарплаты от одного НПО и около 700 долларов от другого; ее семья получила 2 миллиона лей от частной компании. В 2019 году она купила «Porsche Macan» за миллион лей. На двух банковских счетах семьи - 186 тысяч евро.

Советник Кристина Герасимова в 2020 году получила 33 тысячи евро от НПО в Германии; 4700 евро, более 8 тысяч фунтов стерлингов и 500 долларов за преподавательскую деятельность; 500 евро по договору аренды. Она купила квартиру за миллион лей, в банке у нее 27 тысяч фунтов стерлингов и почти 4 тысячи евро.

Советник Лилиана Николаеску-Онофрей получила в 2020 году более 50 тысяч лей зарплаты от парламента и 98 тысяч лей - от министерства образования, культуры и научных изысканий. Ее также порадовали почти 20 тысяч евро от греческой компании и 19 тысяч лей от издательства. Николаеску-Онофрей владеет двумя квартирами общей стоимостью 895 тысяч лей, у семьи 10 банковских счетов.

Советнику Елене Друца НКСС выдала компенсацию в размере почти 132 тысяч лей. Ее семья получила из двух источников 36 тысяч лей и 25 тысяч евро. Друца владеет пятью участками, квартирой стоимостью более миллиона лей и двумя машинами общей стоимостью 49 тысяч евро. Семья хранит в банке 131 тысячу лей.

Советник Сорина Штефырцэ получила 19 тысяч евро и 447 тысяч лей зарплаты, у нее две квартиры, одна из которых куплена более чем за миллион лей в начале этого года, есть машина за 355 тысяч лей, деньги в банке.

Временный председатель PAS, глава фракции Игорь Гросу задекларировал более 214 тысяч лей парламентской зарплаты. Он получил также более 243 тысяч лей необлагаемой налогом компенсации расходов на лечение, выполнение служебных, рекламных и протокольных обязанностей, а также за транспорт. Плюс доход от сдачи квартиры и 1 800 румынских лей качестве государственного пособия на детей, выделенного румынскими властями.

Особо хочется отметить тот факт, что все эти «честные» люди, имея массивные доходы, получали компенсации, которых не добиться их неимущим согражданам. Депутаты PAS постоянно говорили о необходимости сокращения льгот и немыслимых зарплат чиновников – но ни единого раза сами от таковых не отказались. Борьба за привилегии неизменно объединяла правых с оппонентами из левого лагеря. И с учетом сказанного очень даже понятно, что сейчас мешает всем этим людям передать часть своего имущества на финансирование кампании выборов: нежелание ни с кем делиться. Партия просит помощи у пенсионеров – и, вероятно, кто-то, как всегда, поверит в искренность этих молодых, длинноногих и политически грамотных. И неважно, что таких людей будет немало: схемы обкатаны.