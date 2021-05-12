Филат: Мы решили, что ЛДПМ не будет участвовать в этих выборах

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Политика
Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) не будет участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля. Об этом заявил бывший лидер партии Влад Филат в эфире передачи «Четвертая сила» на телеканале N4.
«Со стороны Платформы DA мы видели много заиканий. Фактически две встречи прошли в парламенте, в офисе Игоря Мунтяну. К сожалению, это был просто обмен мнениями. После второй встречи решение было принято. Платформа «Достоинство и Правда» предложила вариант включения в их списки. Представительство в списке не было принято, это было предложение унижения. Что еще более важно, я считаю, что ЛДПМ не должна участвовать в этих выборах. Как только не удалось создать этот избирательный блок с Платформой DA, мы решили, что ЛДПМ не будет участвовать в этих выборах.
Отношение DA, которое она продемонстрировала к ЛДПМ на этих двух встречах, было унизительным. Я думаю, что у PAS будет шанс получить большинство в парламенте, и чтобы мы не сетовали на один-два процента потерянных голосов, призываем людей голосовать за PAS», — заявил Влад Филат.
На протяжении всего дела Филат не признавал своей вины и заявлял, что его дело носит политический характер. Дело даже дошло до Европейского суда по правам человека. Сейчас у Филата очередной иск. На этот раз его обвиняют в отмывании денег, в чём он также не признается.
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