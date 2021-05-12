Филат: Мы решили, что ЛДПМ не будет участвовать в этих выборах

Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) не будет участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля. Об этом заявил бывший лидер партии Влад Филат в эфире передачи «Четвертая сила» на телеканале N4.

Несмотря на то, что он больше не находится на посту главы партии, Филат говорит, что он остался членом Национального политического совета. Более того, Филат утверждает, что ЛДПМ провела обсуждения о создании блока с платформой «Достоинство и Правда», только позиция Платформы в дискуссии была «унизительной», передает nokta.md

«Со стороны Платформы DA мы видели много заиканий. Фактически две встречи прошли в парламенте, в офисе Игоря Мунтяну. К сожалению, это был просто обмен мнениями. После второй встречи решение было принято. Платформа «Достоинство и Правда» предложила вариант включения в их списки. Представительство в списке не было принято, это было предложение унижения. Что еще более важно, я считаю, что ЛДПМ не должна участвовать в этих выборах. Как только не удалось создать этот избирательный блок с Платформой DA, мы решили, что ЛДПМ не будет участвовать в этих выборах.

Отношение DA, которое она продемонстрировала к ЛДПМ на этих двух встречах, было унизительным. Я думаю, что у PAS будет шанс получить большинство в парламенте, и чтобы мы не сетовали на один-два процента потерянных голосов, призываем людей голосовать за PAS», — заявил Влад Филат.

На протяжении всего дела Филат не признавал своей вины и заявлял, что его дело носит политический характер. Дело даже дошло до Европейского суда по правам человека. Сейчас у Филата очередной иск. На этот раз его обвиняют в отмывании денег, в чём он также не признается.